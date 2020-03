Daniel Radcliffe n’exclut pas la possibilité d’une réunion de 20 ans sur Harry Potter

Daniel Radcliffe est connu pour incarner le rôle titulaire dans les huit films Harry Potter. Et quel que soit le projet sur lequel il travaille, l’acteur est toujours interrogé sur l’expérience. Tout en faisant la promotion de son nouveau film Escape from Pretoria, Radcliffe a répondu aux questions sur une éventuelle réunion de 20 ans et a déclaré qu’il n’exclut pas cette possibilité.

Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Matthew Lewis à la première de Harry Potter et les reliques de la mort: partie 2 | Dimitrios Kambouris / WireImage

Pour l’instant, Daniel Radcliffe n’est plus intéressé à rejouer Harry Potter

Les fans de Harry Potter n’aimeraient rien de plus que de voir Daniel Radcliffe entrer à nouveau dans le rôle du petit sorcier. Et avec J.K. La dernière mise à jour de Rowling à la série, The Cursed Child, ce serait un régal de voir l’acteur jouer une version papa adulte de Harry Potter.

Mais dans une récente interview avec Variety, Radcliffe a confirmé qu’il n’était pas intéressé à apparaître dans l’un des films dérivés Fantastic Beasts. Et il n’a pas non plus envie de reprendre le rôle de Harry Potter de si tôt.

Daniel Radcliffe | Roy Rochlin / FilmMagic

“Je n’aime pas, dire non aux choses, mais ce n’est pas quelque chose que je me précipite”, a-t-il déclaré à la chaîne. «J’ai l’impression que ces films ont évolué et qu’ils se débrouillent très bien sans nous. Je suis heureux de continuer comme ça. “

L’acteur a également ajouté qu’il était heureux dans sa vie en ce moment et qu’il aime être libre de choisir les rôles qu’il veut. “Je ne dis pas que je ne retournerai jamais dans une franchise, mais j’aime la flexibilité que j’ai avec ma carrière maintenant”, a-t-il ajouté. “Et je ne veux pas entrer dans une situation où je suis inscrit à une série pendant des années à l’avance.”

Mais Daniel Radcliffe est ouvert à une réunion de 20 ans

Radcliffe n’est peut-être plus intéressé à jouer à Harry Potter, mais cela ne signifie pas qu’il s’est déconnecté de ce monde. Le premier film de la franchise est sorti il ​​y a près de deux décennies en 2001, et en parlant à PopBuzz, l’acteur a dit qu’il serait ouvert à une réunion de 20 ans.

Rupert Grint, Emma Watson et Daniel Radcliffe | Anthony Harvey / .

“Vous savez, je ne l’exclurai pas”, a-t-il déclaré au point de vente. “Un certain sort va conspirer pour y arriver.” Radcliffe a également révélé qu’il est toujours en contact avec un autre acteur de Harry Potter, Tom Felton (Draco Malfoy) et qu’il échange des vidéos drôles de chiens avec lui.

Certains acteurs de «Harry Potter» se réunissent toujours

Chaque fois que les acteurs d’Harry Potter se réunissent, les fans du monde entier se réjouissent. À Noël dernier, Emma Watson a publié une photo Instagram avec quelques-unes de ses co-vedettes, dont Evanna Lynch, Matthew Lewis, Bonnie Wright et Tom Felton

Sur la page Instagram de Felton, vous pouvez voir de nombreuses photos de l’acteur avec différents acteurs. En 2018, il a partagé une photo des coulisses de l’émission de Radcliffe à Broadway, Lifespan of a Fact. Et en 2019, il a posté une photo avec Rupert Grint et James et Oliver Phelps.

Donc, pour la plupart, il semble que le casting de Harry Potter soit encore assez serré, et s’il devait y avoir une réunion du 20e anniversaire, il est très probable qu’ils essaieront tous d’y assister.