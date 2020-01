Daniel Radcliffe prévoit une évasion de prison pour s’échapper de la remorque de Pretoria

L’homme le plus occupé à Hollywood en ce moment? Daniel Radcliffe doit être là-haut.

À peine avions-nous fini de digérer la bande-annonce de sa prochaine comédie d’action Guns Akimbo, nous obtenons une autre tranche de Rad d’autre chose. La tranche en question est une nouvelle avant-première de son film de sortie de prison Échapper à Pretoria, un thriller basé sur la vie réelle concernant l’évasion de trois prisonniers politiques en Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid.

Comme toujours, vous pouvez consulter la bande-annonce dans l’encadré ci-dessus. Ou continuez à lire cette magnifique prose. Je me contente de l’un ou de l’autre. Les deux fonctionnent aussi.

Curieusement, Guns Akimbo et Escape from Pretoria sortent chacun dans la journée (selon Wikipedia), Akimbo le 5 mars et Pretoria le 6 mars. Cela signifie que vous aurez le choix entre deux fonctionnalités de Daniel Radcliffe ce week-end, une aubaine pour Radheads (est-ce le terme?). Les films sembleraient également être des affaires à petit budget, donc les retrouver au-delà de leur première semaine pourrait être un peu plus difficile que de trouver la dernière escapade Jumanji le soir du Nouvel An.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Dans tous les cas, vous pouvez déposer un commentaire concernant vos expériences avec des films avec le même acteur sortant en même temps à l’endroit habituel ci-dessous. J’ai du mal à me souvenir des détails, mais si une mémoire dormante choisit de se révéler dans les 100 prochains mots, je vous le ferai savoir. Je suis sûr que le Rock a figuré dans 97% des films sortis au cours des 2 dernières années, mais je suis également sûr de n’en avoir vu aucun.

Est-ce qu’une des collaborations de Tom Hanks avec Spielberg est entrée en collision avec autre chose? Quel exercice désespéré cela a été. Toujours rien. Je me suis fait un cancre droit. Vite, j’ai besoin d’une distraction. Regardez là-bas, c’est un Échapper à Pretoria bande annonce! Ça va les tromper.