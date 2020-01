Daniel Radcliffe tente de s’échapper de la prison / Film

Daniel Radcliffe échappé à la menace de Lord Voldemort dans la franchise Harry Potter, et depuis lors, sa carrière a été sur un chemin éclectique. L’acteur est apparu dans des films tels que le thriller comique sombre Horns, la comédie romantique indépendante What If, l’oddball Sundance a sélectionné Swiss Army Man, la série humoristique TBS Miracle Workers et les prochains Guns Akimbo à l’allure bonkers à venir le mois prochain. Mais cette année verra également Daniel Radcliffe sortir d’une prison à sécurité maximale, et vous pouvez voir comment Échapper à Pretoria bande-annonce ci-dessous.

Escape from Pretoria Trailer

Basé sur une histoire vraie, Escape from Pretoria trouve Daniel Radcliffe jouant Tim Jenkin (qui a écrit le livre sur lequel le film est basé), un agent secret du Congrès national africain de Nelson Mandela essayant de lutter contre l’apartheid. Qualifié de terroriste, Jenkin finit par être emprisonné à la prison de sécurité maximale de Pretoria, mais lui et ses cohortes ne vont pas simplement pourrir dans une cellule. Ils ont un plan d’évasion, et cela implique en quelque sorte de créer des clés en bois.

Cela ressemble à votre film d’évasion de prison standard avec beaucoup de suspense et de tension venant de presque se faire attraper et d’attendre pour voir s’ils vont vraiment réussir. Comme il s’agit d’une histoire vraie, vous pouvez facilement vous découvrir avec une recherche rapide sur Google, mais pourquoi ruiner l’anticipation si vous ne le savez pas déjà?

Daniel Webber joue également dans le film, tout comme Ian Hart, qui a joué le professeur Quirrell dans Harry Potter et la pierre du sorcier. Francis Annan dirige à partir d’un script qu’il a écrit avec L.H. Adams.

Escape From Pretoria est la véritable histoire de Tim Jenkin (Daniel Radcliffe) et Stephen Lee (Daniel Webber), de jeunes Sud-Africains blancs de marque «terroristes», emprisonnés en 1978 pour avoir mené des opérations secrètes pour l’ANC interdit de Nelson Mandela. Incarcérés dans la prison de sécurité maximale de Pretoria, ils décident d’envoyer un message clair au régime d’apartheid et de s’échapper! Avec une ingéniosité à couper le souffle, une surveillance méticuleuse et des clés en bois conçues pour 10 portes en acier, ils font une offre de liberté … Au-delà d’une passionnante volonté-ils-ne-vont-ils-pas, c’est l’histoire de la lutte d’une majorité opprimée, et deux hommes ordinaires qui se sont levés pour être comptés dans la poursuite de l’égalité pour tous.

Escape from Pretoria arrive au Royaume-Uni le 6 mars 2020, mais aucune version n’est encore définie pour les États-Unis.

