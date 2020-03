Daniel Ricciardo a-t-il une petite amie en 2020? Les fans de Drive to Survive curieux de la vie amoureuse de la star de Netflix – HITC

La saison 2 de Drive to Survive de Netflix est arrivée et offre aux fans un aperçu plus précis que jamais du premier sport automobile au monde.

La Formule 1 est réputée pour être l’un des sports les plus exclusifs au monde.

Alors que les ligues de football comptent des centaines de joueurs, la Formule 1 ne compte que 20 pilotes.

Non seulement cela, mais la richesse du sport rend les choses encore moins attrayantes pour les fans.

Cependant, cette image de l’exclusivité de la F1 change lentement avec des goûts comme les docuseries Drive to Survive de Netflix aidant à lever le couvercle sur l’un des sports les plus prestigieux du monde.

Drive to Survive saison 2

Après avoir épaté les fans en mars 2019, Drive to Survive est revenu sur Netflix le 28 février 2020 et offre plus de sensations fortes, de déversements et de diatribes de Guenther Steiner remplies d’expressions.

La série excelle dans la mesure où elle détaille non seulement l’action sur piste mais met également en lumière le monde des coulisses de la F1, qu’il s’agisse de réunions d’équipe à l’usine ou d’un voyage de pilote dans les magasins.

Daniel Ricciardo dans Drive to Survive

Daniel Ricciardo est facilement l’un des personnages les plus sympathiques de la Formule 1 car son attitude coquine et son sourire permanent l’ont attiré par des millions de fans à travers le monde.

Cela n’a augmenté que depuis le début de la série Drive to Survive de Netflix, le pilote australien étant fortement présent dans les deux saisons 1 et 2 des docuseries.

Nous voyons tout, de son régime d’entraînement et de ses passe-temps à sa vie de famille et à son attitude de course féroce.

Mais une chose que Netflix n’a pas explorée est de savoir si Daniel Ricciardo est actuellement ou non en couple.

Daniel Ricciardo a-t-il une petite amie en 2020?

Non confirmé.

L’humour et le charme de Daniel Ricciardo lui ont sans aucun doute fait gagner de nombreux fans dans le monde de la F1 mais loin de la piste, l’Australien de 30 ans essaie de garder autant de sa vie privée à l’abri des projecteurs que possible.

Après avoir rompu avec son amour d’enfance, Jemma Boskovich, en 2016, la rumeur dit que Ricciardo a été en relation avec l’ancienne collègue de Red Bull Annemarie Horbass et la mannequin australienne Jessica Gomes alors qu’aucun des deux n’a été confirmé ou n’a conduit à quelque chose de grave.

Par conséquent, au moment de la rédaction de ce document, bien que cela ne soit pas confirmé, il est largement admis que Ricciardo est célibataire.

Les saisons 1 et 2 de Formula 1: Drive to Survive sont maintenant disponibles en streaming sur Netflix après la sortie de la saison 2 le 28 février 2020.

