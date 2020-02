Daniel Stamm de The Last Exorcism dirige «La lumière du diable» pour Lionsgate

De retour en octobre, Lionsgate ont annoncé qu’ils coproduisaient le thriller surnaturel La lumière du diable avec Gold Circle et distribuera le film en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Amérique latine.

À l’époque, il a été signalé que le film serait réalisé par James Hawes (“Black Mirror”, “Penny Dreadful”), cependant, les choses semblent avoir changé avant l’EFM de Berlin.

Bloody Dégoûtant a appris que le dernier exorcisme Daniel Stamm est en train de revoir avec Lionsgate car il est maintenant répertorié comme le réalisateur de The Devil’s Light, écrit par Robert Zappia (Halloween H20: 20 ans plus tard).

Dans la lumière du diable…

“Sœur Ann, qui croit avec ferveur qu’il est de son devoir d’exorciser, affronte une force démoniaque qui infeste son école et a des liens mystérieux avec son passé.”

Voici un synopsis plus long:

«Avec des informations faisant état de possessions démoniaques atteignant un nombre sans précédent dans le monde, le Vatican ouvre des écoles pour les exorcismes dans six pays, dont les États-Unis.

“The Devil’s Light raconte l’histoire de Sœur Ann, une agitée de 25 ans, qui croit avec ferveur que faire des exorcismes est sa vocation. Mais elle est en contradiction avec les traditions de l’institution: les sœurs ne sont pas autorisées à faire des exorcismes, seulement des prêtres. Avec le soutien d’un mentor, un professeur qui ressent son don spécial, elle est autorisée à observer de véritables séances de formation. Son désir de faire ses preuves prend une tournure personnelle lorsqu’elle rencontre l’un des patients les plus perturbés de l’école. Au cours de leurs douloureuses rencontres, sœur Ann se retrouve face à face avec une force démoniaque qui infeste l’école et a des liens mystérieux avec son propre passé. C’est alors que le pouvoir du mal et ses propres capacités surprenantes sont pleinement réalisés. “

Le film a été produit par Paul Brooks (franchise Pitch Perfect, The Haunting in Connecticut, White Noise), Jessica Malanaphy, Todd Jones et Earl Richey Jones. Les producteurs exécutifs sont Scott Niemeyer, David Brooks et Brad Kessell.

La production devait commencer ce printemps.