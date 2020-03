Danity Kane’s Dawn Richard et Aubrey O’Day reviennent avec deux nouvelles pistes

Danity Kane est de retour avec de la nouvelle musique.

Dawn Richard et Aubrey O’Day, deux des membres restants du groupe de filles vendant du platine, nourrissent les fans de DK avec une paire de nouveaux morceaux, “Fly” et “Boy Down”.

«Fly» était à l’origine un morceau solo de Dawn sorti il ​​y a huit ans. La nouvelle version ajoute la voix d’Aubrey. “Je suis la définition de la mouche / Dites bonjour à tous vos ennemis”, chantent-ils.

Pendant ce temps, les dames se montrent sur le jam inspiré du dancehall “Bow Down”, qui échantillonne “Murder She Wrote” de Chaka Demus & Pliers.

Ils se sont également référés à eux comme du lait aux fraises. On ne sait pas si c’est le titre de leur prochain projet ou le nom de leur nouveau duo.

Dawn et Aubrey, avec Shannon Bex, se sont réunis pour la tournée «The Universe Is Undefeated Tour» de Danity Kane en 2018 et ont sorti leur morceau unique «Neøn Lights» en juin.

Dawn, dont l’album solo nouvelle race a été abandonné en janvier 2019, devrait retrouver ses racines dans «Making the Band». Elle servira de juge invitée lorsque la compétition de talents de MTV se rendra à Houston ce week-end. “Je suis super excité de représenter pour les enfants indépendants”, a déclaré Dawn, qui a reçu l’appel de Diddy lui-même.

Aubrey et Shannon Bex ont sorti leur dernier projet Bianca l’année dernière dans le cadre de leur duo de dumblonde.