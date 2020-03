Danna García affirme que son corps lutte contre le coronavirus | Réforme

“Mon corps se bat. Il est difficile de respirer, il y a de la douleur, mais je pense que c’est positif “, a déclaré Danna García, qui depuis lundi dernier a été testée positive pour le coronavirus.

C’était lors d’un voyage à Madrid, effectué il y a deux semaines, lorsque le protagoniste de Pasión de Gavilanes a acquis le virus.

“J’ai des signes vitaux stables. Regarder les poumons. Au repos et bonne attitude “, a-t-il déclaré dans une interview via WhatsApp.

Cela peut vous intéresser: Danna García est transférée à l’hôpital d’urgence en raison du coronavirus

Vendredi, il est apparu que Danna Elle avait été emmenée à l’hôpital parce que sa poitrine était serrée et qu’elle avait du mal à respirer.

La Colombienne, qui est au CDMX, a indiqué qu’elle avait déjà quitté l’hôpital.

“Je suis partie aujourd’hui (de l’hôpital), parce que je ne veux pas être là. Je veux être à la maison. Ils ont besoin de civières pour les personnes qui arrivent et c’est la bonne chose. Je suis surveillée d’ici par le médecin”, a-t-elle expliqué.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

La santé de l’actrice 42 ans il a évolué favorablement, bien que ses poumons soient toujours sous observation.

Son mari et son bébé ne sont pas allés avec elle Madrid.

“Je ne les ai pas vus depuis plusieurs semaines, c’est très difficile”, a-t-il écrit depuis son internement. Il a dit que les chiffres des patients fournis par les autorités ne sont pas vrais.

“C’est une question sensible. De toute évidence, les chiffres utilisés ne sont pas réels, car jusqu’à ce que le test revienne, vous ne faites pas partie des chiffres.”

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Malgré le fait que l’actrice, qui a été active depuis 1985 Il semble être une personne en bonne santé car il s’occupe constamment de son alimentation et de ses exercices, mais il n’est pas exempt de cette pandémie car il a été corroboré sur son Instagram.

“Oui, je suis isolé, oui, j’ai un coronavirus, mais j’ai des symptômes que je pense être très positifs”, a expliqué Garcia depuis qu’il a appris qu’il avait été testé positif pour COVID-19.

La pandémie mondiale est de plus en plus latent Dans chaque pays qui est arrivé et il est essentiel d’avoir des soins prudents pour envoyer encore plus d’infections, le coronavirus ne fait pas de discrimination ce qui est devenu tout à fait clair.

Lire aussi: La pénurie de protège-dents par coronavirus occupe la mode espagnole

.