Danna García est transférée à l’hôpital d’urgence en raison du coronavirus | Instagram

L’actrice colombienne de 42 ans, Danna García, a partagé il y a quelques jours sur son compte Instagram qu’elle a donné positif dans leur analyse de COVID-19 et aujourd’hui, malheureusement, il était transféré à l’hôpital d’urgence.

Aujourd’hui, une vidéo de l’actrice a circulé où elle est transférée dans une ambulance à l’hôpital afin que ses disciples soient assez inquiet.

Danna était en charge de partager à travers ses histoires sur son compte Instagram officiel la vidéo qui montre sur une civière et une masque facial, apparemment transféré à l’hôpital.

Cela peut vous intéresser: l’actrice Danna García testée positive pour le coronavirus

Dans la vidéo, l’actrice n’explique pas ce qui se passe, mais Mónica Noguera a rapporté que Danna a commencé à se sentir oppression thoracique, fièvre y mal de tête.

Danna malgré le diagnostic était avec bon courage sur leurs réseaux sociaux et partagés avec leurs près de 2 millions de followers recommandations pour tout le monde en quarantaine.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Tout semble indiquer que la belle actrice colombienne contagieux de la maladie après avoir vécu avec des parents qui vivent dans Espagne.

Plus tard, il a commenté sur ses réseaux que dans l’avion qu’il avait voyagé beaucoup de gens éternuaientMais elle a insisté pour voyager avec son fils et son mari, qui étaient au Mexique.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Bonjour à tous, je suis en quarantaine car j’ai tous les symptômes du coronavirus. Je vais bien et je suis isolé. J’évite le contact avec les gens … Cela me laisse dans Shock que je vois des gens dans les bars et les clubs. C’est sérieux !! Évitez le contact, pourquoi nous sommes si têtus “, a expliqué le Colombien.

Maintenant, nous devons juste attendre et savoir ce qui se passe, mais j’espère que ce n’est qu’une petite peur et que Danna va bien.

Vous pouvez également lire: Coronavirus, l’utilisation de masques et de gants pour éviter la contagion est contre-productive

Je regardais la télévision et je suis tombé sur ce programme Miss Univers, et je n’ai pas pu m’arrêter d’écrire ça … parce que si je ne le faisais pas, j’ai des signes! ☺️ ‍♀️ ✨ Je veux vous demander: Quand vous regardez nu dans le miroir, que voyez-vous? Où voyez-vous À cet endroit qui vous met mal à l’aise et que vous ne vous aimez pas? Est-ce la première chose que vous regardez? Les psychologues affirment que nous sommes très durs dans notre autocritique, que nous ne voyons pas à première vue à quel point nous sommes précieux et parfaits dans nos imperfections. C’est ce qui nous rend uniques. Quand je vois ces programmes, je réaffirme que “le plus beau” est ce qui n’est pas vu. Peu importe si vous êtes plus petit ou moins maigre, la couleur de votre peau, etc., etc. Nous sommes tous pareils, car nous voulons tous la même chose: être compris, être aimé et être heureux. Et le bonheur est une attitude .. Pour être heureux mes !! mores !! Je t’aime du fond de mon ✨. ✨✨✨✨

Un post partagé par Danna Garcia (@dannagarciao) le 8 décembre 2019 à 19:31 PST

Le recommandations Pour éviter toute contagion ce sont:

MAINS Les laver fréquemment

Coude Toux dessus

VISAGE Ne la touche pas

Entretenir distanciation sociale

MAISON Restez si vous le pouvez

.