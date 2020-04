– Danna García n’a qu’un matelas et une chaise pour mettre en quarantaine

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Même si Danna Garcia Il a récemment révélé sur les réseaux sociaux qu’il était déjà en meilleure santé après avoir traversé certaines complications du coronavirus, apparemment il a maintenant d’autres situations à affronter pendant la quarantaine.

L’actrice colombienne est l’une des célébrités testées positives pour COVID-19 et se remet maintenant, même si elle a eu des problèmes financiers pour rester isolée pendant trois semaines en Espagne, le pays où elle a contracté le virus.

Par le biais des médias sociaux, Danna a noté que, bien que sa santé évolue favorablement, elle a encore au moins deux semaines supplémentaires de quarantaine obligatoire avant de pouvoir retrouver ses proches.

Cependant, l’artiste de 42 ans a dû quitter l’hôtel dans lequel elle séjournait en raison des comptes générés par cela, elle se trouve donc maintenant dans un endroit avec beaucoup moins de commodités.

À travers les histoires sur son compte Instagram, García a partagé une vidéo où il souligne que l’endroit où il est mis en quarantaine n’a qu’un matelas et une chaise, et a même montré des images du site.

«J’ai quitté l’endroit où j’étais, j’ai dû m’isoler ailleurs car je devais payer des factures très élevées pour l’hôtel où je logeais dans cette petite chambre, donc j’ai eu un endroit qui n’a rien de plus qu’un matelas et une chaise, mais non il ne fallait rien d’autre pour aller bien “, a-t-il déclaré dans le clip.

De même, il a révélé que d’autres difficultés auxquelles il doit faire face sont d’acheter de la nourriture, car bien qu’il se rétablisse favorablement du Coronavirus, par responsabilité, il ne peut approcher personne.

«J’ai déjà franchi le stade de plus grande contagion, ma charge virale est censée être minimale, s’il reste de la charge virale, mais comme il s’agit d’un nouveau virus et que nous n’avons toujours pas beaucoup d’informations, nous devons tous passer 45 jours sur vous voyez ce qui se passe “, at-il dit.

Il convient de rappeler que Danna García a été infectée lors de sa visite chez ses beaux-parents en Espagne, elle a donc également exprimé sa préoccupation envers ses beaux-parents, car ils ont également contracté la maladie.

«Ma famille, où je suis resté en Espagne, tous malades, je veux dire quatre personnes. Deux d’entre eux, qui sont mes beaux-parents, un à l’hôpital. Nous prions tous pour que tout se passe bien, nous espérons que tout ira bien mais le pronostic n’est pas bon et ma belle-mère souffre également de pneumonie, mon beau-père est un peu pire “, a-t-il déclaré.

Il convient de noter que l’actrice colombienne a été en communication avec ses fans via les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, il a remercié tous les signes d’affection et a annoncé qu’il était déjà en meilleure santé, après qu’un de ses disciples lui ait demandé comment il allait.

Vous les gars Comment le portent-ils? «Je me sens récupéré», avec quelques séquelles qui guériront avec le temps. De ce virus, ça fait plus mal de voir votre famille malade que de l’avoir.

Avec ma famille espagnole, nous avons été infectés ensemble, eux atteints de pneumonie.

Mais il faut toujours être positif avec la famille familia

– Danna Garcia (@DannaGarcia) 1 avril 2020

Danna García a été l’une des premières célébrités à révéler que son test COVID-19 s’était révélé positif. Et bien qu’il ait d’abord prétendu être en bonne santé et présenter de légers symptômes, les alarmes se sont déclenchées après avoir partagé une vidéo qui est apparue au-dessus d’une ambulance et quelques heures plus tard, dans un lit d’hôpital.

Cependant, peu à peu, il se rétablit et il ne lui reste plus qu’à remplir les deux semaines de quarantaine obligatoires restantes avant de pouvoir retrouver sa famille.

NE TE PERDS PAS:

Des célébrités se sont excusées pour les commentaires insuffisants sur le coronavirus

Des chanteurs qui ont cessé de publier leurs disques à cause du Coronavirus

EN VIDÉO: Des femmes enceintes célèbres en pleine crise de coronavirus: