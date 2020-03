Danna García teste positif pour le coronavirus COVID-19 et est isolée

Danna García annonce qu’elle a un coronavirus

Danna María García Osuna est une actrice de nationalité colombienne qui a joué dans Pasión de gavilanes, Un gancho al corazón, Bella Calamidades et sa dernière production était Señor de los Cielos

Dans la matinée de lundi dernier, l’actrice colombienne a utilisé son compte Instagram pour annoncer qu’elle avait été testée positive sur COVID-19 et a également remercié les échantillons d’affection que ses fans lui avaient montrés sur la plateforme.

À travers ses histoires, l’actrice a partagé qu’elle avait été invitée à rester à la maison pour empêcher la propagation du virus.

“Oui, je suis isolé. Oui, j’ai des coronavirus, qui je pense sont très positifs et je vous enverrai une vidéo plus tard. “

“Ceux qui présentent des symptômes ne sont ni la vie ni la mort, c’est-à-dire que nous ne sommes pas à bout de souffle et que nous n’étouffons pas, ils nous disent littéralement de rester à la maison”

Il a également annoncé son état de santé sur son compte Twitter et a condamné ceux qui ne prennent pas au sérieux la propagation du virus.

Bonjour à tous, je suis en quarantaine car j’ai tous les symptômes du coronavirus. Je vais bien, isolé. J’évite le contact avec les gens .. Cela me laisse dans Shock que je vois des gens dans les bars et les clubs 🤯. C’est sérieux !! Évitez tout contact why, pourquoi sommes-nous si têtus ???

– Danna Garcia (@DannaGarcia) 16 mars 2020

Elle demande que son message soit partagé pour informer tout le monde et qu’ils prennent davantage conscience de la situation.

