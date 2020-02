Danna Paola a subi des abus dans sa relation avec Eleazar Gómez

Danna Paola a souffert d’abus dans sa relation toxique avec Eleazar Gómez | Instagram

La belle actrice d’origine mexicaine, Danna Paola a entretenu il y a quelques années une relation avec l’acteur Eleazar Gómez, mais après 6 ans de relation toxique, ils ont fini par en partie être victime de violences psychologiques.

Les deux se sont rencontrés sur le plateau de Osez rêver, projet qui était l’adaptation du feuilleton argentin Patito Feo, a déclaré que l’adaptation Danna et Eleazar étaient les protagonistes.

Étant les principales stars, ils devaient partager plus de temps les enregistrements En conséquence, les deux ont commencé à avoir beaucoup de chimie et à en savoir plus que leurs collègues.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur leur parade nuptiale, ils l’ont tous deux nié parce qu’à ce moment-là, l’interprète de “A Candy World” avait 14 ans et Gomez 23 respectivement, à neuf ans d’intervalle, un peu en vue.

Malgré les critiques possibles qui ont surgi, les deux étaient ensemble après six ans, un an avant de terminer le magazine Notes TV Il a enregistré une scène assez forte dans laquelle les deux sont apparus.

Il s’avère qu’Eléazar a insulté Danna Paola avec mots antisonants, tous deux étaient au cinéma dans ce qui est montré dans la vidéo, car selon le magazine vingt minutes après le début du spectacle, ils sont sortis pour discuter de la pilule pour un message que le chanteur avait reçu.

Bien qu’il n’y ait pas eu agression physique oui, il y avait de la psychologie car dans une partie de la vidéo, il est entendu qu’il l’insulte à plusieurs reprises et bien que Danna Paola réponde, cela ne se compare pas à ce que son petit ami lui a dit.

Laissant le cinéma déjà dans le parking, ils ont continué à se disputer et même le chanteur pleurait, après un moment ils se sont calmés et se sont étreints.

Un an plus tard, ils ont mis fin à leur relation et Danna Paola Depuis lors, elle continue d’être célibataire, appréciant apparemment son célibat, qu’elle apprécie apparemment en vrac, bien qu’elle n’exclue pas l’idée d’être avec quelqu’un si elle arrive au bon moment.

La belle chanteuse, actrice et femme d’affaires Elle a formé une carrière réussie dont elle est sûrement fière et grâce à sa relation passée, un personnage assez fort a été formé que nous sommes sûrs de se défendre de qui qu’elle soit.

