Danna Paola avoue avoir été infectée par un coronavirus

Danna Paola est enfin revenue au Mexique, ceci après qu’il a été partagé qu’elle ne pouvait pas quitter l’Espagne en raison de l’alerte concernant le nouveau Coronavirus. Vous avez maintenant clarifié votre état de santé actuel.

Celui qui a amené Lu à Elite en a non seulement parlé, mais a également évoqué la possibilité d’annuler la rencontre et les salutations qu’il avait programmées afin d’éviter le risque de contagion.

C’est à travers ses histoires Instagram que l’actrice a révélé qu’elle était en très bonne santé, apaisant les inquiétudes de ses fans.

Je suis déjà rentré au Mexique, si je pouvais quitter l’Espagne, c’était un peu compliqué, j’avais très peur de monter dans l’avion, etc. Mais je vais bien, ils m’ont gardé en Espagne et c’est tout un mensonge, Dieu merci, tout s’est bien passé, a déclaré l’interprète de Sodio.

Danna Paola était en visite en Espagne pour promouvoir la série “Elite” dans divers programmes, urgence International pour le Coronavirus.

Elite dans sa nouvelle saison récemment créée et le casting était en pleine promotion de leur projet.

Nous avons juste passé un très mauvais moment car nous avions une promo au Mexique et elle a juste été annulée pour tout cela …, a partagé Danna Paola sur le sujet.

