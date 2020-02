Danna Paola déchaîne les mèmes après la sortie musicale de Sodio | Instagram

Ce vendredi, la chanteuse et actrice de 24 ans, Danna Paola, a sorti le clip vidéo de Le sodium, qui est inclus dans l’album SIE7E +, et a provoqué la colère parmi ses fidèles disciples.

Quelques heures après sa sortie, cette vidéo compte déjà près de 400 000 vues et plus de 80 000 likes.

Sur les réseaux sociaux, les fans de Danna Paola sont devenus fous avec la première de son nouveau clip vidéo, et en plus de la féliciter, ils ont réagi avec des mèmes.

L’artiste a reçu plusieurs commentaires dans lesquels les opinions sont partagées, mais ils l’ont étiquetée comme “la reine des relations toxiques”.

Vous pouvez être intéressé Danna Paola, regardez Sodio son nouveau clip

Même l’un des commentaires fait référence à la malchance que le chanteur a en amour

Danna amoureuse: elle est des couples inventés qui n’en ont pas, et a une mauvaise réputation. Trouver l’amour de votre vie vous donne votre numéro de téléphone. Il le trouve et ils le tuent. Et maintenant, il devient gay. Pauvre Danna.

Un autre commentaire a souligné l’amour non partagé qui vit dans le clip vidéo, où il traite des relations du monde gay.

Mauvaise renommée = Personne ne le veut, Hey Pablo = Sodio est parti, Sodio = S’il l’avait mais il est sorti gay. Vous pouvez lire un autre commentaire.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Pour certains autres utilisateurs des réseaux, le thème a été placé parmi leurs favoris et ils ont mis en évidence la qualité de leur look.

Je dis qu’ensemble nous levons des signatures pour que Danna Paola fasse une deuxième partie d’AMY la fille avec le sac à dos bleu. Parce qu’il est bon en sirène marchant

Je dis qu’ensemble nous levons des signatures pour que Danna Paola fasse une deuxième partie d’AMY la fille avec le sac à dos bleu. Parce qu’il est bon en sirène marchant @ dannapaola #Sodio pic.twitter.com/3pISNDzbDV

– ✨ (@JRuxxell)

7 février 2020

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Pour certains autres, la fin n’était pas entièrement attendue.

Danna Paola: “Je veux te voir heureux même avec … Lui”, Moi: #Sodio @dannapaola

Danna Paola: Un petit ami de moins, un ami de plus Moi: @dannapaola #Sodio, a déclaré un autre utilisateur.

Vous pouvez également lire Pourrait Belinda et Danna Paola lancer la collaboration parce que les 2 déjà acceptés

Certains ont partagé des images amusantes faisant référence au garçon qui avait méprisé la sirène (Danna Paola) pour l’autre homme en question.

Alors moi, après avoir regardé la vidéo #Sodio de @dannapaola.

Écoutez la nouvelle vidéo, Sodio, la nouvelle production musicale de Danna Paola qui a suscité tant de controverses.

.