Danna Paola donne un concert virtuel en bikini depuis sa maison | Instagram

La chanteuse et actrice mexicaine Danna Paola a laissé tous ses followers sur Instagram fous en ayant fait un concert virtuel de la maison mais avec bikini, laissant apprécier votre belle taille.

Via votre compte officiel Instagram, le chanteur a fait un diffusion en direct où il a interprété plusieurs de ses chansons, telles que “Bad Fame” et “Subtitles”, ainsi que des hits qui ont été entendus récemment.

Ce concert a réussi à avoir plus de 56 mille visitesDes pays comme le Mexique, le Brésil et le Pérou étaient ceux présents dans la diffusion en direct.

En plus de ravir tous ses followers avec sa belle voix, Danna Paola nous a aussi montré son belles courbes apparaissant dans bikini depuis le patio de sa maison.

Pendant le concert, Danna a également parlé de ses futures performances, alors qu’elle prévoit de faire le tour Amérique latine.

L’actrice chanté ensemble le musicien et influenceur Saak ainsi que le chanteur-compositeur vénézuélien Lasso.

L’un de ses sujets les plus demandés a toujours été “Candy world“Et à la surprise générale, je la chante aussi bien que je ne sois pas très convaincu.

Comme si cela ne suffisait pas, lundi prochain 23 mars, participera à un concert à travers la page Stradivarius à 13h30 l’après-midi Heure du centre du Mexique.

Hier, Danna Paola a laissé ses 19 millions de followers sans voix et sans voix après avoir partagé un photographie où est-il Maillot de bain où il a montré sa silhouette spectaculaire.

L’image avec un seul jour de publication a plus de 2 millions de likes et les commentaires sans fin de ses disciples.

J’ai déjà fait des puzzles, des fléchettes et des biscuits, du papier mâché, du ballet et des échecs, de la poterie, du ventriloque et des bougies … étirement, dessin, escalade et couture. – Raiponce avait de bonnes idées pour cette quarantaine “, écrit-il dans son billet.

L’interprète de Sodium était soleil de son domicile lors de l’isolement auquel des milliers de personnes ont été soumises par l’épidémie de coronavirus dans le monde.

