Danna Paola, égérie de son ancienne Eleazar Gómez pour le vidéoclip

Il semble que la célèbre chanteuse et chef d’orchestre Danna Paola soit toujours à la tête de son ex petit ami Eleazar Gómez, car il a utilisé un modèle identique à elle dans son nouveau clip “Tu ne peux pas m’oublier”.

À la surprise générale, Eleazar Gómez a lancé un nouveau projet dans sa carrière car il est désormais engagé dans la Musique du genre urbain en utilisant le nom de Eley et vient de sortir un single qui a suscité la controverse sur les réseaux sociaux.

Laissant de côté les paroles de la chanson, vidéo qui a causé deux fois plus controversé parce que le modèle ils ont utilisé est identique ou plutôt il a une grande ressemblance avec Danna Paola.

Non seulement sa ressemblance physique a impressionné, mais elle a également été arrangée avec les types de regarde cela a été vu que l’artiste s’est comporté récemment.

L’une des choses qui a suscité le plus de discussions parmi les internautes était que plusieurs expressions telles que:

J’ai été le premier à t’aimer »et« Je ne suis ni Pablo ni ton Arianna ».

Dans une interview à la presse, Eleazar a déclaré que le problème n’était pas dévoué à personne en particulier, et il n’avait aucune sorte de double intention, Mais est dédié à tous ses fans et aux personnes qui l’ont toujours suivi et démontré son amour.

Aussi bien que je parle de la coïncidence des noms des deux chansons, car apparemment c’est un répondre à la chanson que la chanteuse Danna Paola vient de sortir.

Je pourrais blâmer plusieurs des personnes présentes, je n’avais vraiment rien à faire », a déclaré la chanteuse interrogée sur la similitude du modèle de la vidéo officielle avec Danna Paola.

Dans les réseaux sociaux, il est devenu tendance ce sujet et les commentaires ne sont pas bons du tout, il semble critiquer pour les points mentionnés, il n’a pas oublié son ex-petite amie, la chef d’orchestre de La Academia.

Eleazar Gómez a pris la peine d’écrire et de produire une chanson dès qu’il a entendu “Sodio” de @dannapaola (où il ne mentionne jamais son nom, ni de chien qui aboie) en disant qu’elle “n’a pas pu l’oublier”. Frère, il est clair qui n’a pas oublié qui. Bisous

– Heureux G. (@medicengynna)

18 février 2020

Gueeey qu’Eleazar Gomez porte avec sa nouvelle chanson veut accrocher à la renommée de Danna Paola mettant un modèle physiquement similaire à elle et se référant à hey Paul, c’est et pire encore ce n’est même pas l’arme pour chanter. @dannapaola vous méritez BEAUCOUP mieux! ✨

– ce pirate stoy veda carmen (@diannmors)

17 février 2020

Actuellement, le clip vidéo a plus de 200 mille vues Sur la plateforme YouTube, peut-être que cette controverse qu’il a soulevée l’aide à poursuivre sa récente carrière de musicien.

