Danna Paola: Francely et Gibrán de La Academia se moquent à nouveau d’elle | Instagram

Anciens universitaires Gibran et Franchement apparemment, ils n’ont pas surmonté le passé puisque les deux ont été fabriqués des chemises dans lesquelles vous pouvez lire des phrases du combat qui a été avec le juge Danna Paola.

Dans les premiers jours de l’année, une forte procès dans le programme, L’Académie, où les anciens anciens Gibrán et Francely ont été impliqués pour avoir renvoyé la juge Danna Paola avec impolitesse, c’est pourquoi ils ont dit: «Tu es le X2 de ma c * lera», Se référant évidemment à ce qui s’est passé.

L’image a été rendue publique dans le compte de Instagram de Francely, c’est là qu’ils ont partagé un selfie dans lequel les deux posent avec leur t-shirts.

Malgré tout, Francely, qui est sortie de sa propre volonté de la compétition, a l’air très heureuse à côté de son petit ami Gibran, avec qui elle a également eu une liaison au sein du programme.

Tous les jours ne sont pas beaux, mais vous êtes beaux tous les jours », a écrit Francely à côté de l’image.

Bien sûr, les fidèles adeptes de la chanteuse Danna Paola étaient présents et même beaucoup de gens l’ont étiquetée pour être en phase avec ce qui s’était passé, mais il y avait beaucoup de gens qui l’ont pris avec humour.

Comme vous pouvez le voir, les deux participants de L’Académie ils ont pris ce procès qui est apparu dans le spectacle lui-même comme quelque chose d’amusant, tout comme la plupart du public.

Le plus drôle est que beaucoup de gens ont montré de l’intérêt pour savoir comment acquérir les chemises et dédicacé pour eux.

La meilleure chose qu’ils puissent faire est de tout prendre de la meilleure façon possible et nette si vous sortez vos chemises et je veux aussi une marque Francelía, “” Je les achète mais s’ils sont signés “,” JE VEUX MA PLAGE MAINTENANT! “, Étaient quelques-uns des commentaires.

