Danna Paola: Je ne savais pas comment utiliser la machine à laver, elle raconte son expérience de vivre seule

Danna Paola: Je ne savais même pas comment utiliser la machine à laver, raconte-t-elle son expérience de vivre seule | Instagram

L’actrice et chanteuse Danna Paola Elle a partagé une expérience qu’elle a vécue lorsqu’elle était seule et dit qu’elle ne savait même pas comment allumer la machine à laver.

Bien que la chanteuse ait commencé sa carrière depuis très petiteIl a souligné qu’à un moment donné de sa vie, il avait des doutes et s’est même demandé si ce qu’il faisait était vraiment ce qu’il voulait.

Actuellement, le succès du comédienne a été évident à la télévision et au théâtre avec la comédie musicale “Je ne peux pas me lever aujourd’hui“.

De plus, votre participation à “Elite“Cela a abouti à une invitation à être acceptée dans le casting de la série dans un autre pays, en Espagne, ce qui a également suscité des craintes et des doutes pour l’artiste, mais je savais que c’était une opportunité unique dans laquelle je pouvais démontrer son talent.

C’est ainsi que l’artiste, Danna Paola, il a vécu un nouveau voyage et s’est aventuré à vivre sur un autre continent, loin de sa famille et bien que ce fut une étape difficile pour elle malgré cela, il n’a pas abandonné.

Elle était la seule mexicaine, la seule étrangère, j’ai beaucoup défendu mon accent et j’ai dit: je ne veux pas qu’il m’arrive que personne ne me comprenne, je ne veux pas avoir d’amis car tout le monde a eu sa vie ”, a déclaré l’actrice lors de son interrogatoire. pourquoi il avait changé son accent.

En plus cette fois c’était pour le comédienne, une opportunité de mûrir plus dans tous les aspects et de faire des choses que jamais, même les travaux les plus simples comme prendre soin de soi, allumer la machine à laver par exemple.

Je ne savais pas comment utiliser la machine à laver, alors j’ai parlé à ma mère et je lui ai dit sur Facetime de me dire comment la machine à laver était allumée, mais je sais très bien cuisiner alors j’ai cuisiné à merveille. C’était très agréable de découvrir également une nouvelle ville, une ville que, d’une certaine manière, je savais faire.

Il a également appris à gérer critique et des commentaires autrement qui n’affecteront pas émotions, en raison de la façon d’être des Espagnols, car le changement se sent beaucoup.

C’était plutôt le choc culturel, car en quelque sorte c’est différent, il y a des gens super directs, ils disent les choses comme elles sont et je n’y étais pas habitué et j’ai aussi dû adapter mon vocabulaire et ma façon de penser, d’être, de commencer à faire également le lien avec les gens “, at-il conclu.

.