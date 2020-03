Danna Paola partage un message retentissant pour la Journée internationale de la femme | Instagram

La chanteuse Danna Paola a partagé un message assez précis laissant ses fans surpris tous de commémorer ce 8 mars, journée internationale de la femme.

Marches, manifestations et divers événements qui se sont produits cette 8 mars car non seulement une journée d’émancipation générale des femmes est commémorée, mais aussi une journée où l’on se souvient des femmes qui ont perdu la vie.

Danna Paola a partagé une photo assez fort avec certains mots-clés pour beaucoup et pourtant pour d’autres c’est un motif de grâce.

“Elle veut sortir et être indépendante et heureuse, plus de peurs, Elle peut conduire la voiture qu’elle veut, charger des tonnes, jouer au football, entreprendre, courir mille kilomètres, voyager sur la lune, sauver des vies, être une meilleure présidente pour un pays, et vous ne voyez pas cela derrière son décolleté il y a une femme courageuse et intelligenteet sous sa minijupe il y a une femme confiante, et comme vous savez que vous n’êtes pas à la hauteur, vous l’appelez put @ “, une partie du message qu’elle a partagé sur Instagram et Twitter.

Toute femme dans le monde devrait être fier simplement parce qu’elle est une femme, et cela devrait être célébré tous les jours, pas seulement un jour.

En raison de la journée controversée, ils sont apparus plusieurs critiques de célébrités qu’ils célèbrent ce jour, en faisant remarquer que seules les femmes devraient être célébrées mais aussi les hommes et au lieu d’essayer de faire des femmes un être supérieur, ils devraient être considérés comme un égal aux hommes.

“Femmes, arrêtons aussi la merde entre nous, soutenons-nous et sortons dans le monde pour nous serrer la main, il y a du travail à faire, il y a des chansons à chanter, il y a une guerre à gagner”, a-t-il conclu dans son discours écrit, Danna Paola.

