Danna Paola partage une vidéo dans la salle de bain, complètement mouillée | Instagram

La chanteuse et actrice Danna Paola a une nouvelle fois ravi l’élève de ses admirateurs en partageant une vidéo où il apparaît en train de savourer un délicieux bain.

Être tout mouillé et très concentré l’interprète de “Candy world” Il provoque plus que des soupirs lorsque vous partagez de nouveaux contenus sur vos réseaux sociaux.

Connu internationalement pour jouer à Lucrecia dans le Série espagnole sur Netflix Élite, Danna Paola s’est fait connaître internationalement avec ce personnage, cependant, elle a déjà eu une carrière dans le monde des feuilletons et de la musique mexicains.

Bien qu’il n’ait que vingt-quatre ans, il a un impressionnant vingt ans de carrière artistique, car il est parti de la quatre ans, devenant une véritable célébrité mexicaine.

Dans la vidéo, il semble prendre une douche et bien qu’il soit évident qu’il ne pouvait pas voir au-delà de son joli visage car la caméra était très proche, mais le simple fait de la voir remplit les élèves de ses fans.

Au fil des ans, il a été encore plus remarquable dans le théâtre et plus tard dans la musique, il a également participé en tant que juge à L’Académie, sa carrière a beaucoup proliféré et maintenant avec son personnage en Espagne, il rend tout le monde fou.

Danna Paola a déjà enregistré quelques voix pour son prochain single qui est considéré comme un succès ainsi que des précédents comme Sodium, mauvaise renommée y Hé Pablo, selon les commentaires qu’elle a elle-même faits dans ses comptes officiels.

Il a même commenté dans l’un de ses histoires sur instagram qu’il a vu la nécessité de changer son lieu de résidence car dans la maison où il se trouvait auparavant il y avait beaucoup d’écho, ce qui a affecté les enregistrements.

Danna Paola est connue pour avoir une personnalité mignonne mais en même temps être une bête quand la situation est américaine, la chanteuse a conquis le cœur de ses fans non seulement pour sa musique mais aussi pour sa performance en Elite.

