Danna Paola: Pauvre fille de papa, les utilisateurs des réseaux font des morceaux de l’artiste | Instagram

La chanteuse Danna Paola il n’imaginait pas la portée que son commentaires après avoir révélé l’une des expériences que sa carrière d’actrice a laissée en explorant d’autres endroits sans l’aide de personne.

L’artiste et juge de la réalité L’Académie de Tv Azteca a révélé qu’après avoir reçu une proposition en dehors de son pays d’origine, cela l’avait conduit à une croissance professionnelle et personnelle car il voyageait hors de son pays et cela a généré quelques difficultés.

L’actrice et chanteuse Danna Paola a révélé que faible à la série de Elite a dû voyager à Espagne et à ce moment-là, elle s’est retrouvée seule, alors elle a dû prendre soin d’elle-même, a révélé qu’elle ne savait pas les choses de base sur les devoirs.

L’une des premières difficultés a été de savoir comment «allumer la machine à laver», ce qui a suscité de vives critiques envers l’artiste que les utilisateurs appelaient «Poor Daughter of Daddy», en plus d’autres taquineries.

C’était un 12 décembre lorsque l’actrice de la série de Elitede Netflix Il a révélé lors d’une interview à quel point son séjour en Espagne a été difficile les premiers jours, car en plus du changement soudain, prendre soin de lui-même s’ajoute au choc culturel.

J’ai dû quitter ma maison, ma vie ici, ma famille, tout … au revoir, je vais vivre sur un autre continent, j’étais à huit heures d’intervalle, sur un autre continent, seul, littéral. Deux semaines sans tournage, qui ne pouvaient pas retourner au Mexique, n’avaient rien à voir. “

Il détaille également que pour toute requête avec le travails domestiques Il a communiqué avec sa famille.

Je ne savais pas comment utiliser le lave-linge, j’ai parlé à ma mère sur FaceTime pour qu’elle puisse me dire comment allumer le lave-linge, imaginez. “

Cependant, les expériences de l’artiste n’ont causé que taquiner des internautes qui l’ont appelé “rídicula“après avoir révélé son expérience” difficile “.

Oh pauvre pauvre Danna vivant dans un autre pays et étant le protagoniste d’une série sur Millionaire Netflix. “

Allumez la machine à laver … il ne fait aucun doute que Dieu envoie les meilleures batailles pour les meilleurs guerriers, wow. “

L’incapacité du comédienne Pour faire des travaux ménagers que presque tout le monde sait faire, c’était impardonnable pour les utilisateurs du réseau.

Une fille de l’argent, fille de papas, très inquiète de déménager dans un autre pays où elle ne manquera pas d’argent ou n’aura pas à parler une langue autre que l’espagnol, inquiète de ne pas savoir comment utiliser la machine à laver. “

