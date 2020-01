Danna Paola pourrait-elle quitter l’Académie | Twitter

La chanteuse et actrice Danna Paola a été la plus offensée dimanche dernier lors du programme de l’Académie lorsqu’elle a fait face à l’un des étudiants pour l’avoir insultée dans son cas dans l’émission de téléréalité; Cela a déclenché des rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter sa place de juge.

Avant l’augmentation de ces rumeurs, le producteur Alberto Ciurana Il a décidé de partager un bref message sur les réseaux sociaux avec lequel il clarifie tout et semble que Danna Paola reste.

Le message était bref mais énergique et dans la Ciurana, il indique que tous les juges seront présents au prochain concert de L’Académie

Pour ceux qui demandent: Dimanche à l’Académie Aztèque seront tous nos juges Arturo López Gavito, Alexander Acha, Danna Paola et Horacio Villalobos. Il n’y a aucun changement, écrit le producteur.

Reprenant les rumeurs, il a demandé au public de ne pas être mal informé et les a invités à la prochaine émission de The Academy.

Ne soyez pas mal informé par des voix et des plumes mal intentionnées. Rendez-vous dimanche à 20 heures, a-t-il ajouté.

L’interprète d’Oye Pablo s’est avérée être un véritable juge de fer, l’actrice et chanteuse a affronté dimanche dernier les étudiants qui l’ont insultée et non seulement retiré ses critiques mais a également demandé au public de ne pas voter pour eux.

Danna Paola a récemment été insultée par deux étudiants Gibran et Francely, qui l’a appelée “cul $% #” et n’a pas connu de fin heureuse après ces événements.

C’est dans un enregistrement que les deux universitaires ont commenté que Danna Paola était une «cu # $% a» pour les critiques négatives qu’elle avait adressées à ses interprétations.

Je ne suis pas sur cette chaise pour être jolie, c’est parce que j’ai 20 ans de carrière et je n’ai jamais offensé personne … Je ne viens pas pour être votre ami et au fond si je vous aime ou je ne vous aime pas, ça ne me dérange pas, a déclaré l’actrice et chanteur

