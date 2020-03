Danna Paola se battant, c’était son casting pour entrer dans la série Elite

Danna Paola combattant, c’était son casting pour entrer dans la série Elite | Instagram

Lucrecia est le nom du personnage de Danna Paola dans la série, vous voulez savoir comment c’était son casting pour obtenir votre participation la série espagnole, ne décollez pas, continuez à lire pour voir leur combat.

Danna Paola a dû interpréter l’un des scènes les plus emblématiques de la série, son combat avec un autre personnage également de la série.

Dès le moment où il a été partagé la vidéo sur Internet Il est rapidement devenu viral, non seulement pour le sérieux qui pouvait être vu à l’écran, mais aussi pour le fait d’être Danna Paola.

L’actrice mexicaine joue Lucrecia Montesinos son personnage depuis 2018, considéré comme l’élève le plus égocentrique et le plus classiste de la prestigieuse école Las Encinas.

Malgré le fait que ledit personnage est quelque peu compliqué Danna Paola Il a réussi à le faire à sa manière, faisant de lui l’un des personnages préférés de la série, et même plusieurs internautes prétendent qu’Elite ne serait pas la même sans Lucrecia.

Même elle en a pris assez affection pour Montesinos, vous vous souvenez peut-être d’une scène où vous avez participé en tant que juge de L’AcadémieOn pourrait facilement dire que Danna Paola a élevé la Lucrezia qui vit en elle.

Le personnage joué par l’interprète de “Hé Pablo” Elle est fille de diplomates, sa branche familiale a un grand pouvoir d’achat, dès le moment où de nouveaux étudiants à faible revenu entrent grâce aux bourses qu’ils ont reçues de son institut, elle montre son mécontentement total.

L’un des personnages qui entre avec une bourse est Nadia, qui reçoit une bourse pour étudier à Las Encinas et se révèle être une étudiante intelligente et capable qui contestera la place de Lucrecia comme “la première de la classe”, c’est avec elle qu’elle a eu le combat son casting.

“Avec un foulard, il ne faut pas trop penser”, explique Danna Paola dans son casting.

Grâce à son talent, il a réussi à éclipser les producteurs devenant créancier de son premier projet sur le continent européen.

