Danna Paola surprend ses fans en partageant ses hobbies sur Instagram

Danna Paola surprend ses fans en partageant son passe-temps sur Instagram | Instagram

L’interprète de “Sodium” Danna Paola, partagée par leurs histoires dans votre compte officiel Instagram quels sont ses hobbies, il a probablement surpris ses fans.

Parce que vous mettez votre maison en quarantaine, Danna Paola Il a demandé à ses fans s’ils voulaient faire une question et une réponse dynamique.

Il a commencé à répondre à certaines des questions qu’ils lui ont posées ses fans, assez divertissant bronzer dans le jardin portant un maillot de bain maigre et minuscule.

Cela peut vous intéresser: Danna Paola montre plus dans une mini robe en cristal audacieuse

L’une des questions qu’ils lui ont posées était de savoir quels étaient ses passe-temps, ce à quoi elle a répondu très gaiement mais avec un peu d’embarras.

“Tout le temps que je tiens mes cheveux, je veux dire tout le temps que je vois que mes cheveux sont beaux, j’ai un hobby avec des cheveux très lourds, des cils et des sourcils comme je le fais toujours comme ça (il a fait un geste comme se toucher “a commenté la chanteuse et actrice.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Un autre fait curieux qu’il a partagé est que ses sourcils seulement elle les fait et que Lucrecia Son personnage dans la série Elite a des sourcils différents d’elle, ce qui la rendait aussi très drôle, c’est qu’ils lui disaient que lorsqu’elle avait sa coiffure prête, elle finissait toujours par la défaire.

La chanteuse a déclaré que personne ne lui avait touché les sourcils, qu’elle seule pouvait le faire, même si elle avait admis qu’il y avait une personne qui il l’a permis mais pour son personnage Lucrezia.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

En raison de la pandémie de coronavirus qui est actuellement vécu Danna Paola est devenu très actif dans leurs réseaux sociaux Bien qu’il continue de travailler, il ne néglige pas ses followers comme ses projets.

Actuellement, Danna Paola est l’une des actrices et chanteuses les plus appréciées au Mexique et dans le monde, même sur Instagram où elle rassemble déjà plus de 20 millions de followers, l’une des femmes mexicaines ayant le plus grand nombre d’adeptes dans l’application.

Lire aussi: Danna Paola et Cynthia Rodríguez pourraient se battre pour Carlos Rivera

.