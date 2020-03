Danny DeVito et Rhea Perlman sont-ils toujours mariés?

Le couple de vétérans agissant Danny DeVito et Rhea Perlman se sont séparés et se sont réunis si souvent, il est difficile de savoir s’ils sont toujours mariés ou s’ils ont appelé, il quitte une fois pour toutes.

Danny DeVito et Rhea Perlman | Bruce Glikas / FilmMagic

Voici les dernières informations sur leur relation.

Comment le couple s’est rencontré

Le couple s’est rencontré il y a des décennies en 1971 et leur relation a été tourbillonnante. Quelques semaines seulement après leur rencontre, les deux ont emménagé ensemble.

Apparus sur Live avec Regis et Kathie Lee en 1996, DeVito et Perlman se sont souvenus de leur rencontre.

Rhea Perlman et Danny DeVito | Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via .

«J’étais dans une pièce hors Broadway, au Mercury Theatre, et je jouais ce garçon stable dément, je suis assis sur le bord de la scène, crachant dans la fosse d’orchestre. La jeune fille avec qui je faisais mon chemin [in the play], la fille du propriétaire, sort et elle dit: “Richie, qu’est-ce que tu fais?” J’ai dit: “Je crache sur les cygnes.” Elle était la petite amie de Rhea, Rhea est venue voir le spectacle, et Rhea m’a vu . “

DeVito a révélé qu’après le spectacle, ils sont sortis pour prendre une bouchée et «ont traîné un peu».

“Je l’ai vraiment creusée”, a-t-il déclaré à Philbin et Gifford, se référant à Perlman, qui a convenu que le sentiment était réciproque.

«Nous avons été instantanés», a-t-elle déclaré.

“Nous avons passé toute la nuit à parler”, a poursuivi DeVito, “et finalement, je lui ai demandé son numéro de téléphone, et c’était un numéro de Brooklyn. Alors ça l’a cintré, juste là. “

Le couple qui travaille ensemble…

Les deux ont d’abord travaillé en couple sur la sitcom Taxi, sur laquelle DeVito a joué le répartiteur abusif de taxi Louie De Palma et Perlman a joué un rôle récurrent en tant que petite amie de Louie, Zena Sherman.

Danny DeVito et sa femme, Rhea Perlman | Richard Corkery / NY Daily News Archive via .

Plus célèbre, les deux ont joué dans Matilda, le film pour enfants désormais classique basé sur le livre de Roald Dahl, en tant que parents horribles de Matilda, les Wormwoods.

Les deux acteurs passent clairement un bon moment à travailler ensemble, comme cela est évident dans toutes les scènes du film. Matilda est un grand film pour enfants et adultes et c’est en grande partie grâce à la chimie à l’écran de DeVito et Perlman.

Leur séparation, leur réconciliation, leur séparation et maintenant

Perlman et DeVito se sont séparés pour la première fois en 2012, peu de temps après leur 30e anniversaire de mariage, en raison de l’infidélité chronique signalée par DeVito. Le bon ami du couple, l’acteur Michael Douglas, a fait sa part pour essayer de les réunir.

Michael Douglas avec Danny DeVito, 2008 | Richard Corkery / NY Daily News Archive via .

À ce moment-là, Radar Online a rapporté une source disant: «Michael aime Rhea et il a dit à Danny qu’il ne trouverait jamais une autre femme comme elle. . . Il a dit qu’il devrait faire tout ce qu’il faut pour reconquérir Rhea et reprendre ses esprits rapidement avant qu’il ne soit trop tard. C’est à cause de Michael qu’ils se parlent. “

Ils se sont réunis en 2013, pour se séparer définitivement en 2017.

Pour sa part, Perlman dit qu’elle ne finira jamais vraiment avec DeVito. Ils ont trop d’histoire et, au final, elle l’aime vraiment.

Apparaissant sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen en 2019, l’actrice a déclaré de sa relation avec DeVito, «. . . Je ne divorcerai pas », a-t-elle ajouté. “Non non Non. Pourquoi? Nous vivons séparément. Nous nous voyons aussi beaucoup. »

“Danny et moi nous sommes toujours aimés et nous avons trois enfants formidables ensemble”, a-t-elle ajouté. “Nous sommes vraiment d’accord sur presque tout ce qui est important.”

