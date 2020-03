Danny Tidwell Dead: le finaliste «Alors tu penses pouvoir danser» décède à 35 ans

HISTOIRES CONNEXES

Danny Tidwell, finaliste de So You Think You Can Dance, est décédé vendredi, selon son frère Travis Wall. Tidwell avait 35 ans.

Wall a annoncé la mort du danseur via Instagram samedi matin.

«Hier, j’ai perdu un frère. Et nous avons tous perdu un cadeau. Je ne suis pas prêt. Mais je ne pense jamais que je le serai. Parce que je ne peux pas croire que cela soit réel. Je ne peux pas croire que tu sois parti. Tu étais plus que mon frère. Tu étais mon inspiration. Je t’ai idolâtré en grandissant. Je voulais danser comme toi. Je voulais être toi! J’aimerais pouvoir sauter à nouveau dans vos bras comme nous le faisions quand nous étions enfants et danser sur scène », a écrit Wall.

Tidwell a participé à la troisième saison de la série de compétitions de danse de Fox et a terminé deuxième, perdant face à la danseuse contemporaine Sabra Johnson. Wall a participé à la saison 2 et s’est également classé deuxième, terminant derrière le swing swing Benji Schwimmer.

Comfort Fedoke, un concurrent de la quatrième saison de l’émission, a partagé une vidéo d’une des performances de Tidwell sur Instagram. Elle a écrit: «Partager quelques souvenirs en l’honneur de votre brillant talent @danny_tidwell Nous avons partagé le même voyage et mon cœur se brise de vous entendre ne plus être avec nous. Mes prières vont à toute votre famille et à vos amis, reposez-vous bien Danny🙏🏾🥺 #sytycdfamily #restinpeace. »

