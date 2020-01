Danny Trejo joue également dans «Death Rider in the House of Vampires» de Glenn Danzig!

Glenn Danzig, qui fait actuellement une tournée de son Verotika à travers le pays, a déjà terminé la photographie principale de son prochain, un Vampire Spaghetti Western qui mettra en vedette Casper, Destination finale, Idle Hands et The Fanatic. Devon Sawa.

IMDb a une distribution et une mise à jour du titre, ce que nous avons confirmé, notant que Dantzig Cavalier de la mort dans la maison des vampires sera également le vétéran du genre Danny Trejo (De Dusk Till Dawn, Grindhouse, The Devil’s Rejects, Machete)!

Sawa jouera le rôle principal du film tandis que Trejo est répertorié comme “Bela Latigo”.

Mettant également en vedette: Julian Sands (Warlock, “Into the Dark”) comme “Count Holiday”, Kim Director (Book of Shadows, “NOS4A2”) en tant que “Carmilla Joe”, Kansas Bowling (Il était une fois à Hollywood) en tant que «Rider’s Dead Sister», Victor DiMattia (Cool as Ice) en tant que “Kid Vlad”, Ashley Wisdom (Verotika) en tant que «Mina Belle», et Yulia Klass (Seul) en tant que «Mircarla Mae». Danzig joue également le rôle de «Bad Bathory».

“La bande sonore a été réalisée pendant deux ans et, bien sûr, cela ressemble presque exactement à une bande-son d’Ennio Morricone”, a déclaré Danzig au public à Los Angeles au début de l’année dernière. “Je pense que je vais aussi y jouer un petit rôle.

“Tout le monde dans le film est un vampire”, a-t-il ajouté. “Donc, vous n’aurez pas à attendre pour voir le vampire. Ce sont tous des putains de vampires! “

La Verotika de Dantzig est devenue une sensation culte instantanée et le discours de la ville. Pour ceux qui meurent d’envie de le voir, surveillez d’autres dates de tournée et publiez des nouvelles au début de 2020.