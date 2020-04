Dans ces laboratoires publics et privés, vous pouvez passer le test Covid-19

La liste des laboratoires publics et privés autorisés par le ministère de la Santé à diagnostiquer Covid-19 a été mise à jour. Jusqu’au 19 mars, seuls 37 laboratoires publics et 2 laboratoires privés étaient inclus, mais la liste est composée de 56 unités: 32 laboratoires d’État; 5 laboratoires pour soutenir la surveillance épidémiologique; 3 laboratoires IMSS; 8 individus; 2 du milieu universitaire et deux hôpitaux publics.

Ce sont les 12 laboratoires privés:

ABC Medical Center, campus de l’Observatoire.

Hôpital Angeles Interlomas.

Olartey Akle, Bacteriólogos, S.A de C.V.

Laboratoires Lister.

Laboratoires biomédicaux de Mérida.

LABIOMOLA, S.A DE C.V.

Hôpital espagnol du Mexique.

Médica Sur S.A de C.V.

Groupe de diagnostic Bélier

Laboratoire CARPERMOR

Référence ORTHIN Especializada, S.A DE C.V.

Unité de pathologie clinique

Les 5 laboratoires d’accompagnement:

Institut national des maladies respiratoires (INER)

Institut national des sciences médicales et de la nutrition “Salvador Zubirán”

Hôpital général du Mexique

Hôpital 20 de Noviembre (ISSSTE)

Hôpital général de La Raza (IMSS)

Les centres universitaires sont le Centre des sciences de la santé et de recherche biomédicale de l’Université autonome de San Luis Potosí et le Département de génétique et de physiologie moléculaire de l’Institut de biotechnologie de l’UNAM.

Ici vous pouvez voir la liste complète des hôpitaux et laboratoires qui proposent un diagnostic de Covid-19 à l’intérieur de la République mexicaine.

.