Dans cette vidéo, Greeicy montre pourquoi nous l'aimons tant Déesse!

Greeicy Rendón Elle est une déesse sur scène et hors scène. Cette diva colombienne est née pour danser. Regardez comment ça bouge, fantastique!

27 décembre 2019

´Greeicy Rendón Il est né pour chanter et danser. Lorsque vous montez sur scène, il n'y a personne pour égaler cette beauté colombienne.

Nous l'avons déjà vue à plusieurs reprises danser avec ou sans son petit ami Mike Bay, et on sait qu'il aime, en plus du reggaeton, un rythme latin très particulier.

Il s'agit de salsa, qui danse très, très bien, et qui se pratique beaucoup avec Mike Bahía.

Regardez-la dans cette vidéo danser lors d'un concert en Colombie la version salsa de son tube "Amantes", qu'elle chante à l'origine aux côtés Mike Bay.

Il se déplace sur la scène comme si son corps ne pesait rien, et avec des pas dignes d'une piste de danse de casino. Déesse!

