Dans Covid-19 fois, les cinémas, les forums et le public sont virtuels

▲ Scène familiale quotidienne dans la dynamique sociale actuelle imposée par la pandémie de Covid-19. Dans ce cas, un père et son fils regardent un spectacle de musique à Catonsville, Maryland, États-Unis.

Ana Mónica Rodríguez et Juan Ibarra

Journal La Jornada

Samedi 4 avril 2020, p. 5

Le forum, les salles et le public sont désormais virtuels. Au milieu de la pandémie du nouveau coronavirus, l’expression créative n’a pas de frontières, pas de temps ni d’espace. La musique veut être vivante et le cinéma est là, en ligne, pour continuer à être apprécié à une époque où une pandémie mondiale a forcé de nombreuses personnes à rester chez elles.

Des milliers de musiciens du monde entier continuent d’offrir leur travail à leurs followers et les plateformes non officielles (disons les pirates) sont bondées de visites des internautes.

Les talents émergents et les célébrités continuent à unir leurs forces pour respirer et motiver les autres.

Festivals, récitals acoustiques et cinéma ont trouvé en streaming la scène des activités menées sur Internet pour proposer de la musique et du divertissement.

Des stars, des groupes, des artistes indépendants, des institutions et des spécialistes se sont réunis à travers le monde pour rendre l’emprisonnement moins ennuyeux. À partir de leurs espaces de création et d’isolement, ils présentent et préparent des activités en ligne pour accompagner les détenus.

Presque depuis le début de la pandémie, des propositions ont émergé, soit de manière indépendante, soit dans des communautés organisées. Parmi les plus connus se trouvent probablement ceux qui ont participé à la diffusion en streaming promue par Elton John, qui a été créée dimanche dernier sous le nom de iHeart Living Room Concert For America, à laquelle ont participé des personnalités telles que Billie Eilish, Dave Grohl, Lady Gaga. ou Alicia Keys.

Certains de ceux qui se distinguent ces jours-ci sont le groupe Metallica, qui continuera avec une série de concerts tous les lundis sur YouTube et Facebook sur #MetallicaMondays. Au Mexique, les internautes pourront se connecter à partir de 18 heures sur les réseaux officiels du groupe.

D’autres pages telles que www.billboard.com présentent un calendrier avec un programme public dans lequel se démarquent les activités numériques, les émissions en direct et les présentations virtuelles du Musée Grammy.

Les concerts en ligne de Coldplay, Madonna, Maroon 5, Michael Bublé et Up Close Personal with Nirvana ou The Beatles se trouvent, entre autres, sur www.qello.com, où des documentaires sont également disponibles et les présentations qui ont été annulée lors de la crise des coronavirus.

En Espagne, des musiciens de la péninsule et d’Amérique latine participent au #YoMeQuedoEnCasaFestival, une initiative qui vise à rendre la quarantaine plus supportable. Le week-end, les organisateurs de ces concerts en ligne publient les artistes et les horaires dans lesquels ils se produiront. Il est possible de retrouver ces présentations sur YouTube, si vous recherchez avec le label qui donne son nom au festival.

Les offres individuelles sont également nombreuses: Metallica (https://bit.ly/341s7FE), Andrew Lloyd Webber (https://bit.ly/39zKwKZ), Death Cab pour Cutie leader Ben Gibbard (https: // bit.ly/3bKafln), Fito Páez (https://bit.ly/3aBiEaF) et Jorge Drexler (https://bit.ly/3aCi8sW) ne sont que quelques noms parmi tout ce que l’on peut trouver sur le net.

Les formats sont également divers. Les concerts passés, les collaborations, l’acoustique et les spectacles en direct trouvent leurs options préférées sur YouTube et Instagram. Suivre les réseaux sociaux des musiciens est le meilleur moyen de déboguer l’offre.

Le septième art

Les internautes auront un large monde à découvrir au cinéma, puisqu’ils ont à leur disposition, gratuitement, la première édition de Daimon: Festival International du Film en Streaming, qui propose plus de 20 titres sur la plateforme FilminLatino (www.filminlatino. mx).

De là, vous pouvez également accéder à la chaîne Cinema.MX, où plus de 200 titres sont compilés, y compris des documentaires, des animations, des fictions et des fonctions spéciales pour une durée limitée, le tout sans frais (https://www.filminlatino.mx/canal/cinemamx ).

Le cinéma africain, méconnu de la plupart, est également disponible en streaming avec une liste de films qui peuvent être demandés sur la page du Festival du film africain. Sur www.fcat.es, vous obtenez les codes qui vous permettront de regarder les films gratuits simplement en envoyant un e-mail indiquant les titres qui vous intéressent dans le catalogue à: [email protected] ou [email protected]

Depuis Choose Culture, vous pouvez accéder au cinéma virtuel de l’Université du Chili, un portail dédié à la diffusion et à l’utilisation didactique du patrimoine audiovisuel chilien, qui abrite plus de 200 films chiliens historiques, à la fois des documents documentaires et des longs métrages de fiction allant de 1910 à ce jour.

Sur https://eligecultura.gob.cl/ des visites virtuelles sont proposées à travers différentes disciplines, audiovisuelles et multimédias qui vous permettent de vous plonger dans l’apprentissage et le divertissement pendant des heures.

Un autre effort est offert par le blog de la page des critiques de films Homocinefilus (https://homocinefilusblog.wordpress.com/), qui présente son premier festival du film numérique.

Bien qu’ils soient payés, Netflix, Amazon Prime et HBO, entre autres, sont les canaux d’accès et de recherche les plus populaires. Peu est l’offre gratuite et légale d’atténuer le temps de détention, mais elle existe. Sur des sites Web tels que www.openculture.com/freemoviesonline, qui recueille non seulement des films mais aussi des livres audio, des cours et d’autres matériels pédagogiques, il est possible d’accéder à une grande quantité de contenu sans payer, bien qu’avec l’inconvénient qu’il soit en anglais. La page shortfilms.com/cortos/ rassemble des courts métrages en espagnol accessibles en quelques clics.

La cinémathèque virtuelle du Chili possède de nombreux documents de ce pays qui sont accessibles gratuitement (cinetecavirtual.cl). Identique à la Cinémathèque de France (cinematheque.fr), dont le contenu est également accessible depuis n’importe quel pays. Actuellement, le Festival du film africain donne des codes pour accéder à leurs films à la demande, le processus est détaillé sur la page: https://bit.ly/3aEBNsm.

En outre, divers portails Internet ont établi des listes basées sur divers thèmes avec des liens vers des plates-formes telles que Vimeo. Les sujets vont des documentaires pour les avocats (https://bit.ly/3dMhM50) au Mexique préhispanique (https://bit.ly/39H0RxD) ou au cinéma latino-américain en général (https://bit.ly/2WXkD5b) . Il y a même des sélections faites en tant que festival du film (https://bit.ly/2UVW5qq).

.