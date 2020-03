Dans quel ordre les fans devraient-ils regarder Crisis on Infinite Earths? Le crossover TV ultime de DC est arrivé! – HITC

Après des mois d’attente, Crisis on Infinite Earths est enfin là (surtout).

Le monde des super-héros a pris sa propre vie ces dernières années.

Grâce à tout un univers de films de Marvel et à un énorme éventail de séries télévisées de DC, vous ne pouvez pas vous déplacer pour de nouveaux contenus de super-héros pour le moment.

C’est certainement le cas pour les fans de TV Arrowverse de DC, car le crossover tant attendu de Crisis on Infinite Earths a finalement fait son chemin vers les écrans de télévision britanniques, enfin la plupart de toute façon.

Mais qu’est-ce que Crisis on Infinite Earths et quel ordre les fans doivent-ils regarder?

Crise sur des terres infinies

Alors que le MCU de Marvel a Avengers: Infinity War and Endgame, DC Arrow TV a Crisis on Infinite Earths.

L’événement crossover spécial couvre cinq des émissions de télévision de DC, Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman et Legends of Tomorrow et rassemble une multitude de héros pour combattre une menace, contrairement à tout ce que nous avons vu dans les séries variées jusqu’à présent.

La spéciale en cinq parties est revenue aux États-Unis à la fin de 2019 et maintenant, enfin, les fans du Royaume-Uni auront la chance de regarder la majeure partie de la spéciale.

Quel ordre regarder

Le spécial Crisis on Infinite Earths se compose de cinq épisodes, un de chacune des émissions télévisées d’Arrowverse.

Chaque épisode couvrira une partie clé de l’histoire et se concentrera de manière centrale sur le personnage principal de chaque émission dans leurs épisodes respectifs.

L’ordre pour regarder Crisis on Infinite Earths en est le suivant:

Première partie | Supergirl: saison 5 épisode 9

Deuxième partie | Batwoman: Saison 1 Episode 9

Troisième partie | The Flash: Saison 6 Episode 9

Quatrième partie | Arrow: Saison 8 Episode 8

Cinquième partie | Legends of Tomorrow: Saison 5 épisode spécial

Comment regarder au Royaume-Uni

Tous les épisodes de Crisis on Infinite Earths, sauf un, seront diffusés sur Sky One ici au Royaume-Uni.

Les première, troisième, quatrième et cinquième parties seront toutes diffusées à 21 h sur Sky One entre le 30 mars et le 2 avril.

La seule exception est la deuxième partie de Batwoman, car Sky n’a pas le droit de montrer les épisodes de Batwoman.

C’est parce que Batwoman vient d’arriver au Royaume-Uni sur E4 et, malheureusement, chaque épisode sera diffusé chaque semaine à partir du 29 mars.

Comme l’épisode de Crisis on Infinite Earths est le neuvième de la série, nous ne verrons pas cela arriver sur la télévision britannique avant le 24 mai.

En conséquence, les fans qui espèrent regarder les cinq parties de la série spéciale Crisis on Infinite Earths devront peut-être se tourner vers des moyens plus néfastes ou faire face à deux mois d’attente supplémentaires.

