Dans son Journal de la peste, Rubén Blades réfléchit de New York sur le coronavirus

▲ Dans son blog, le musicien a abordé la pandémie avec critique et humour. Dans l’image, Blades en visite à Mexico en 2018.Photo Media and Media

Juan José Olivares

Journal La Jornada

Mardi 24 mars 2020, p. 9

Se pourrait-il que la planète essaie de se débarrasser de nous?, A demandé le musicien, acteur et intellectuel panaméen Rubén Blades dans Diario de la plague, blog personnel sur son expérience concernant la pandémie de Covid-19, publiée il y a quelques jours par votre site Web.

Tranchant, critique et humaniste, Blades écrit de New York – où il réside habituellement avec sa femme, Luba Mason – à propos de ce fléau mondial, qui, selon lui, est comme une preuve supplémentaire dans la chaîne prodigieuse d’expériences, de tentatives, d’actes et d’omissions qui composent le existence de l’humanité.

Un autre jour sans fièvre ni toux, et c’est bien, Dieu merci, écrit-il dans The Big Apple, une ville qui, en raison du coronavirus, continue de se déplacer, mais à un rythme beaucoup plus lent que d’habitude.

Blades est une effigie de la salsa, il a 17 Grammy Awards; Il est diplômé de la Faculté de droit de l’Université de Panama et de l’Université Harvard et détient plusieurs doctorats honorifiques. Invitez simplement à toujours avoir un mouchoir à disposition et à vous laver les mains fréquemment. Je pense à tous mes amis, à tant de gens qui nous témoignent de l’affection, à des gens que je ne connais pas et qui aimeraient rencontrer un jour. Chez les personnes seules, qui n’ont pas les options et les avantages qui nous aident à être calmes et optimistes. Mais dans cet examen, personne n’est ni ne sera seul.

Le chanteur aborde sa situation actuelle mélangée à ses souvenirs, comme quand il y a eu l’épidémie mondiale de polio. Personne ne savait qui il allait frapper et il a surtout attaqué des enfants et des jeunes. J’avais cinq ans quand ça a commencé et tout le monde avait peur. Cette situation ne ressemble en rien à la polio dans sa dangerosité. Et avec tout et le difficile, le remède a été trouvé et le problème a été maîtrisé.

Propositions

Il commente «qu’en général, beaucoup ne prendront pas en compte la gravité de la situation tant que la loi martiale ne sera pas déclarée. Les trois prochaines semaines ici vont être sacrément difficiles. Le nombre de personnes infectées augmente chaque jour à mesure que davantage de cas sont identifiés grâce aux examens. Ce n’est pas mal, il me semble que c’est logique que ça arrive.

À New York, il devrait y avoir des cliniques mobiles, allant de quartier en quartier pour examiner les gens, comme dans un recensement. En fait, c’est ce que ce serait: un recensement infecté. Cela permettrait d’identifier ceux qui peuvent propager le virus et d’aider ceux qui ne sont pas encore contaminés à les séparer dans une maison, afin qu’ils restent en bonne santé.

Il est essentiel: «Puisqu’aux États-Unis, ils n’étaient pas préparés à ce qui allait arriver, ils ne font pas de tests préventifs, ils ne les utilisent que pour confirmer ceux qui ont déjà des symptômes.

Cela signifie qu’il y a beaucoup de personnes malades qui, en ne présentant pas de symptômes, propagent la maladie, car se croyant en bonne santé, elles sortent dans la rue.

Il ne pouvait pas manquer son commentaire contre Donald Trump: «Aux admirateurs de l’ogre orange, je vous ai informé que, faute de ne pas vouloir augmenter le nombre vérifié d’infectés aux États-Unis, les examens précédents n’étaient pas mobilisés. Il ne voulait même pas que les Américains qui se trouvaient sur un bateau de croisière rentré de quarantaine entrent dans le pays, afin de ne pas ajouter plus de patients s’ils étaient infectés. Il a ajouté qu’il n’y avait que quelques patients, environ cinq, et que bientôt tout serait réduit à zéro, car miraculeusement le virus disparaîtrait.

“Selon l’ogre orange”, ajoute Blades, “tout cela n’était qu’un mensonge créé par les démocrates pour le faire mal paraître.” Mais maintenant que la capsule commence à se montrer telle qu’elle est, maintenant le «génie» dit qu’il a toujours su qu’il s’agissait bien d’une pandémie, et qu’il le savait même avant les experts eux-mêmes. Le politicien le plus stupide, menteur, narcissique et incompétent de la planète entière et la petite boule du monde. »

Il dit qu’il vient de terminer d’écrire une chanson pour égayer les gens au Panama. La patrie est tellement de belles choses et elle veut que nous nous en occupions. Une façon est de ne pas tomber malade, ni de tomber malade. Voyons voir si nous pouvons le faire bientôt.

