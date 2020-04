Dans un an, il pourrait y avoir un vaccin contre Covid-19: UNAM

Mexico.- Dans un an, il pourrait y avoir un vaccin contre Covid-19: chercheur UNAM à l’Institut de biotechnologie de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

Selon l’expert, il existe déjà des prototypes pour créer le vaccin; cependant, ils doivent d’abord passer par des phases de test pour savoir s’ils sont inoffensifs, c’est-à-dire s’ils induisent une immunité protectrice.

“Les vaccins doivent passer par différentes phases de test, pour voir s’ils sont sûrs, s’ils induisent une immunité protectrice, les doses à utiliser, le type de patients auxquels il peut être appliqué”, a-t-il noté entre autres.

López Charretón a indiqué que les phases cliniques de l’essai durent au moins un an, c’est donc le temps estimé qu’un vaccin pourrait avoir., considérant que certains des prototypes déjà étudiés sont sélectionnés.

“Quand nous apprenons qu’il existe déjà des vaccins, nous avons des prototypes et il est calculé que le temps le plus court pour Nous aurons un vaccin pendant au moins un an, si l’un de ces prototypes est choisi », a-t-il déclaré.

