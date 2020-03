“Dans ‘Vamos Juan’, ce qui émeut le plus Juan, c’est la rancune et c’est merveilleux de détester vos ennemis”

Compte tenu du bon accueil de «Vote Juan», TNT n’a pas hésité à parier sur un deuxième tour de chapitres dans lequel continuer à rencontrer cette équipe politique particulière. De cette façon, «Vamos Juan» apparaît, ayant passé du temps par rapport aux aventures précédentes et prêt à continuer de faire rire le public avec tous les événements que vit Juan Carrasco et que le spectateur ressentira la honte des autres depuis le canapé.

Pendant le tournage de «Vamos Juan», nous nous sommes faufilés sur le plateau pour voir l’enregistrement d’une scène et parler à son protagoniste, Javier Cámara. Sans beaucoup de temps pour ne pas gêner les plannings et sans pouvoir anticiper de nombreuses intrigues, l’acteur nous donne certains coups de pinceau des chapitres à venir. ‘Vamos Juan’ ouvre dimanche 29 mars sur TNT Espagne.

Javier Cámara, protagoniste de «Vamos Juan»

Dans cette saison, ce qui émeut le plus Juan et le reste de certains personnages est la rancoeur

Quel est le but de Juan maintenant? Parce que lors de la première saison, nous savions qu’il voulait gagner les primaires de son match et maintenant nous ne savons pas quel sera son objectif.

Juan a subi un revers. À la fin de la première saison, il reste vice-président et à la prochaine il ne le fait pas, à la prochaine nous le voyons comme enseignant dans une école publique à Logroño, ce qu’il était, enseignant, puis il décide de revenir, dans certaines circonstances dur se passe à Logroño. Si le moteur de la première saison de ‘Vota Juan’ était l’ambition excessive qui l’a emmené dans un endroit où il ne savait même pas ce qu’il voulait mais voulait simplement avoir un chauffeur, une voiture, sa femme et sa fille loin de chez eux et un appartement à Madrid, je pense que cette saison ce qui émeut le plus Juan et le reste de certains personnages, c’est la rancœur. C’est merveilleux de détester vos ennemis. J’espère que vous passez un bon moment, nous passons un bon moment et je pense: “Cela vous fera rire”, car c’est soi-disant l’humour qui me fait rire, alors le faire me remplit de fierté et de satisfaction.

Malheureusement, ils vendent leur âme parce qu’ils n’ont nulle part où retourner

Jusqu’où Juan et son équipe pourront-ils s’enfoncer dans la boue pour obtenir ce qu’ils recherchent?

Malheureusement, ils vendent leur âme parce qu’ils n’ont nulle part où retourner. Ils ne veulent pas retourner où ils étaient; il ne veut pas y retourner. Il n’y a pas d’issue, il n’y a qu’une seule voie à suivre, il n’y en a pas d’autre. C’est vrai que lui et Macarena sont une équipe, ils sont la base de cette équipe, mais c’est vrai qu’ils savent qu’ils ont brûlé tous les navires. Ils sont arrivés, ils ont conquis l’Amérique et pour ne pas revenir, ils ont brûlé tous les navires et les ont vus couler et il n’y a aucun moyen de revenir.

La réalité vous oblige-t-elle à aller un peu plus loin?

Je pense que cette deuxième saison se fait pour le plaisir d’aller plus loin. Nous nous sommes battus pour une suite, car soi-disant il s’est écoulé beaucoup de temps entre une première saison et celle de ‘Vamos Juan’. Je pense que les gens peuvent le voir séparément sans avoir à voir le premier et si nous le faisons c’est parce que nous nous sommes permis le luxe d’aller un peu plus loin. Déjà dans la première saison, il y avait des choses que j’aimais vraiment faire et tourner mais je pense qu’ici nous sommes allés pour drainer un peu plus de solidité, la comédie la plus sombre et la plus noire … et les personnages entrent dans des mondes importants et intéressant.

«Allons-y Juan» promet-il de nous faire autant rire que «Votez Juan»?

Regardez, il y a des moments pendant le tournage où nous entendons des rires sur la sono et nous nous demandons: “Que s’est-il passé?” Parce que la situation est drôle, mais nous ne faisons pas comme un autre type de comédie plus physique comme nous l’avons fait dans d’autres types de séries. Je pense donc que cette deuxième saison est plus caustique au niveau du texte, plus sombre, plus miteuse. C’est très bien car il y a des scènes très drôles, mais elles sont toutes très difficiles, alors on a tous continué à dire: “Oui? Est-ce que ça s’est bien passé? Vraiment? Et s’ils ont ri dans le combo je dis:” Ah, ok , ok “. Merde, parce que c’est vraiment ça, ce que nous disons dans la série est scandaleux.

Javier Cámara, dans une scène de «Vamos Juan»

Pour en revenir à l’humour, la ligne série pour obtenir l’humour est très bien. Comment voyez-vous cette ligne?

Ce qui peut me flatter le plus en ce moment, c’est que tout à coup, sans qu’il y ait un geste où l’on se précipite pour la comédie ou quelqu’un a glissé sur une peau de banane et rit. Vous ne tombez pas dans le gag physique, avec lequel nous avons très bien évolué dans ce pays et avec les gags de parler d’autres personnes ou de vraies personnes … Laissons ‘Allons Juan’ ne faire aucune référence dans ce moment politique écrasant, que nous n’avons pas de référence mais que nous essayons d’aller plus loin, il me semble qu’au niveau du script c’est brutal. Par exemple, j’adore que Diego San José soit sur le plateau tous les jours. Je ne connaissais pas la figure du showrunner mais que le scénariste en chef vous dit tous les jours: “Non, faites attention, car regardez ici donc, ici j’ai écrit un tel …”. Vous avez beaucoup d’aide, pas seulement du réalisateur et qu’il y a tellement de soin dans cette fine ligne, je l’aime beaucoup, ça me fait grandir.

Avoir un ancien ministre pour vous dire que ce n’était pas une comédie mais un documentaire car cela nous a encore plus remplis de fierté et de satisfaction

Je pense que c’est le genre de comédie que j’aime regarder, une autre chose est que nous pouvons le faire. Dans les critiques de la première saison, j’ai adoré qu’il y ait eu des critiques de commentateurs politiques qui m’ont fasciné. En outre, il y avait deux sujets tabous dans la fiction de la comédie espagnole qui étaient le sexe et la politique que personne ne touchait en raison de leurs difficultés et du double standard des réseaux publics. Avoir un ancien ministre pour vous dire que ce n’était pas une comédie mais un documentaire car cela nous a encore plus remplis de fierté et de satisfaction.

Qui est cet ancien ministre?

Je ne sais pas qui était l’ex-ministre. Mais nous avons été appelés par des conseillers politiques et des gens très curieux. Puis nous avons tourné les premières images à Logroño et un journaliste s’est approché de moi, un gars de la rue, qui m’a dit: “Hé, qui vous a donné les références de Pedro Sanz et De Miguel? que diriez-vous, et dans lequel qui … “. Je ne savais pas qui c’était, mais j’ai expliqué qu’il n’y a aucune référence, que c’est tellement répandu dans ce pays que nous le clouons à chaque province.

Pensez-vous qu’un politicien, quelle que soit son idéologie, continuera à rire?

Je crois que si un politicien de ce pays a un retour de bâton et s’amuse, il va rire. Par exemple, j’adore la série sur les acteurs, par exemple ‘Extras’, avec cette brièveté des acteurs, j’étais fasciné. J’aime vraiment voir ça, d’abord parce que nous sommes très égocentriques et j’imagine que vous aimerez vraiment voir les choses des journalistes s’ils sont cohérents et ensuite quand ils le font bien et qu’ils vont bien vous dites: “Merde, c’est vrai, ils l’ont tracé” . J’espère que les politiciens rient aussi. La meilleure chose à propos de cette série est que nous prenons l’esprit de certitude et de chaos mais c’est impossible, nous ne pouvons pas saisir la réalité, car la réalité nous dépasse tous les jours et beaucoup. Imaginez si nous avions mis en place un complot de la vallée des morts. C’est clair, vous le dites quatre mois plus tard et vous allez savoir ce qui va se passer. Nous sommes tous comme dire: “Mon Dieu, est-ce que ça va être aussi facile qu’ils disent que ça va être?” Absolument pas et il y aura des moments critiques que vous essayez d’imiter cinq mois auparavant dans une série que vous avez foiré.

Juan et Macarena (Javier Cámara et María Pujalte, dans «Vamos Juan»

Juan et son parti n’ont-ils toujours pas d’idéologie?

Il y a un moment où nous disons à un DJ que nous voulons un morceau et il dit: “Êtes-vous de gauche ou de droite?” Ensuite, il y a une pause où tout le monde nous regarde et nous dit: “Nous voulons un air”. Au moment où vous vous mouillez, les gens le voient déjà d’un endroit. J’ai l’impression que Federico Jiménez Losantos, qui l’a vue, vous accuse que le personnage est un socialiste merdique et l’autre, quand il le voit, dit qu’il est le nouveau Santiago Abascal. Vous ne savez donc pas d’où les gens le voient; les gens voient la série comme si c’était leur propre ennemi intime et c’est très gratifiant.

Au niveau de la production, avez-vous trouvé des différences par rapport à la première saison?

Dans ‘Vamos Juan’ il y a eu plus de temps de production, ce qui n’est pas que je sois plus prudent, ce n’est pas comme ça que je dis que la première saison a été plus négligée. TNT et Mediapro ont donné une liberté brutale; Ils l’ont déjà donné lors de la première saison mais en cela ils ont abordé des sujets controversés et ils sont ravis. C’est la première fois qu’il n’y a pas de télévision qui vous dise: “Attention, on ne peut pas en parler” ou “on ne peut pas faire sortir cet homme comme ça”.

Il y a des choses en Espagne qui n’ont jamais été humoristiques et aujourd’hui nous parlons d’un de ces sujets

Comment affrontez-vous la fin du tournage?

Aujourd’hui, nous avons filmé la séquence finale de la série et nous avons filmé la séquence finale du premier épisode. Aujourd’hui est une journée très compliquée pour moi, il y a quatre séquences très compliquées. C’était très compliqué parce qu’ils parlent de choses très fortes, mais bien sûr, je ne peux rien dire. Il y a des choses en Espagne qui n’ont jamais été humoristiques et aujourd’hui nous parlons d’un de ces sujets. Ensuite, vous dites: “Hôte, hôte, soyez prudent, soyez prudent.” Il y a un complot sur la façon dont les politiciens se comportent envers ces choses et ce n’est pas que nous faisons de l’humour à propos de cette situation, car c’est impossible. Mais comme certains politiciens sont tellement absolument minables et sombres, faire de l’humour avec ça fait que notre peau se tient debout.

