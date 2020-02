Danse qui hypnotise! Regardez Greeicy monter et descendre … Mère!

La belle Colombienne Greeicy Rendón nous a laissé tous des lelos et en a demandé plus après l’avoir vue descendre et grimper de cette façon. Mère, fille, nous demandons grâce!

15 février 2020

La belle colombienne Greeicy Rendón Il nous a quittés tous lelos et en a demandé plus après l’avoir vue descendre et grimper comme ça. Mère, mon enfant, nous demandons grâce!

Vêtu d’un mini short en jean, d’un haut assorti et de ses spectaculaires bottes blanches qui lui restent de la mort, vous ne pouvez pas!

Dans cette courte vidéo, la diva colombienne place une chanson sur son téléphone portable et, dos à la porte, commence par sa danse hypnotique …

La vérité est que Greeicy Elle est l’une des meilleures danseuses que nous ayons jamais vues. Vos pas, la façon dont vous bougez votre taille … C’est parfait!

Hé Greeicy! Cela ne vous dérangera pas de publier à nouveau des vidéos comme celle-ci. Et si vous pouvez nous gâter avec de la bachata, nous savons que vous dansez le mieux.

La beauté!

.