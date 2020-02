Darcey Silva pense qu’elle et Tom Brooks sont «toujours un couple» dans la saison 4 d’avant les 90 jours

Darcey Silva est devenue une habituée du 90 Day Fiancé de TLC: Before the 90 Days. Elle est apparue dans les saisons 1 et 2 du spin-off de 90 Day Fiancé avec son ex hollandais, le jeune mannequin Jesse Meester. Ensuite, Darcey a essayé de faire fonctionner les choses avec son petit ami britannique, Tom Brooks, dans la saison 3.

La maman de deux enfants divorcée de 42 ans, originaire du Connecticut, sera de retour pour une autre série d’amour international sur 90 Day Fiancé: Before the 90 Days Season 4. La spin-off sera présentée le dimanche 23 février.

Sur la base des spoilers et des aperçus de TLC, voici ce que nous savons de la façon dont la relation entre Darcey et Tom pourrait se jouer cette saison.

Darcey Silva | Dave Kotinsky / .

Tom et Darcey doutaient de leur avenir la dernière fois que nous les avons vus

Darcey avait parlé à Tom de temps à autre en ligne pendant des années auparavant

elle l’a finalement rencontré au Royaume-Uni (et plus tard, en Albanie).

Mais les choses n’étaient pas toujours des pêches et de la crème pour le couple. Tom semblait souvent rebuté par la boisson de Darcey, ses disputes avec sa sœur jumelle Stacey Silva et son penchant pour avoir fondu en larmes. Elle semblait également vouloir plus d’engagement que Tom n’était prêt à prendre.

Et tandis que Tom a fait allusion à plusieurs reprises à proposer, il a finalement

a présenté à sa petite amie américaine une clé de son appartement au lieu d’un

bague.

Sur le fiancé des 90 jours: Avant les 90 jours, et dans d’autres interviews, Darcey a déclaré que Tom lui donnait souvent des signaux mitigés et la confondait. Pendant ce temps, Tom a affirmé que Darcey l’avait contacté trop souvent au cours de leur relation à longue distance.

Par la suite, Tom a semblé passer à une autre petite amie américaine et a pris des coups sournois à Darcey sur les médias sociaux à propos de sa chirurgie plastique et de son désir de se marier. Dans un coup particulièrement bas, il a même rencontré son ex, Jesse, à New York.

Darcey semble toujours espérer un avenir avec Tom dans la saison 4

Mais sur 90 Day Fiancé: Avant la saison 4 des 90 jours, il semble que Tom et Darcey aient encore des affaires à régler.

Dans un aperçu de la saison à venir, Darcey essaie même ce qui ressemble à une robe de mariée étincelante. “C’est définitivement une robe Darcey, c’est sûr”, jaillit-elle en se regardant dans le miroir.

La star de TLC dit aux producteurs qu’elle est prête à aller plus loin

mile pour trouver son âme soeur. «Je suis un romantique», dit Darcey dans un extrait. “Et

Je vais prendre un risque pour l’amour, absolument. Vous savez, vous devez garder un œil sur

le prix jusqu’à ce que vous obteniez ce que vous voulez. »

Pourtant, au moins selon Darcey, Tom lui donne toujours

signaux mixtes. “As-tu des nouvelles de Tom?” La sœur de Darcey, Stacey, lui demande dans un

aperçu.

“Je ne sais pas trop comment le mesurer en ce moment”, Darcey

réponses. “Je veux dire, il a dit qu’il voulait recommencer.”

“Pour autant que je sache, nous sommes toujours un couple”, dit-elle aux producteurs de TLC.

Son ex britannique ne semble pas excité de la voir

Les extraits de la saison à venir ne suggèrent pas que Tom partage les espoirs de Darcey pour un avenir romantique.

La session FaceTime de Darcey avec lui semble unilatérale, car elle

se poupée et lui donne un «hé» séduisant. Réponse monotone et pierre de Tom

(“Comment ça va, Darcey?”) Ne pourrait pas sembler moins enthousiaste s’il essayait.

Le 90 Day Fiancé: Avant les 90 Days, les stars se retrouveront également à

personne cette saison pour savoir exactement ce qui se passe entre eux.

Dans un clip, Darcey se détourne de la tentative de Tom de se faire un câlin quand ils se retrouvent dans un restaurant. “Non, ça va, je ne me sens pas à l’aise”, dit-elle à son ex. “Vous ne vous sentez pas à l’aise. D’accord », répond-il sarcastiquement.

Darcey semble aussi confuse que nous sur la raison pour laquelle Tom veut

se rencontrer. “Je ne fais pas confiance à Tom. J’ai l’impression qu’il cache quelque chose », dit-elle aux producteurs.

“N’y a-t-il pas quelque chose que vous ayez à me dire?” elle a finalement

lui demande en s’asseyant, alors qu’il répond avec un silence et une illisible

expression.