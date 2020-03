‘Dark Phoenix’ de Sophie Turner arrive sur HBO MAINTENANT ce week-end

Le film X-Men de Sophie Turner, Dark Phoenix, sortira sur HBO Now ce week-end.

L’année dernière, les fans ont enfin pu voir, Dark Phoenix, le dernier opus de la franchise de base de longue date X-Men. La franchise X-Men a commencé en 2000 et a finalement redémarré en 2011 avec First Class, ce qui nous a présenté des itérations plus jeunes de nos mutants préférés. Alors que la franchise se poursuivait, nous avons obtenu plus de mutants pour élargir le monde peuplé, avec Sophie Turner rejoignant l’équipe de super-héros convoitée sous le nom de Jean Gray dans X-Men: Apocalypse.

Le film de Sophie Turner, Jean Gray, a finalement été mis à l’honneur dans Dark Phoenix de l’année dernière, qui, comme vous pouvez probablement le dire par le titre, s’est concentré sur l’emblématique Saga X-Men Dark Phoenix. Au moment de sa sortie, Dark Phoenix de Sophie Turner a rencontré un accueil mitigé mais a été considéré par beaucoup comme un adieu décent à la franchise X-Men de Fox. Maintenant, avec tout le monde emmitouflé à la maison en quarantaine, c’est le moment idéal pour regarder le film de Sophie Turner.

Dark Phoenix commencera à diffuser sur HBO MAINTENANT ce samedi 21 mars, selon une déclaration de HBO. Le film X-Men n’a rapporté que 252 millions de dollars, ce qui signifie que des tonnes de fans l’ont ignoré. Étant donné que les cinémas sont fermés et que le streaming est le moyen dominant de regarder des films à cette jonction actuelle, regardez Dark Phoenix sur HBO NOW pour voir le dernier film X-Men avec James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence et Sophie Turner.

Au moment de sa sortie, nous pensions tous que Dark Phoenix serait le dernier film X-Men de Fox car The New Mutants était apparemment mis de côté. Depuis lors, Disney a annoncé que The New Mutants sortira en avril, ce qui en fera le dernier film de la franchise X-Men de Fox. Bien sûr, le film a été suspendu indéfiniment en raison d’une épidémie de coronavirus. Pour l’instant, les fans devront obtenir leur correctif X-Men avec Dark Phoenix sur HBO NOW.

Voici le synopsis officiel de Dark Phoenix de Sophie Turner:

Voici l’histoire de l’un des personnages les plus aimés des X-Men, Jean Gray, alors qu’elle évolue vers l’emblématique DARK PHOENIX. Au cours d’une mission de sauvetage menaçant la vie dans l’espace, Jean est frappé par une force cosmique qui la transforme en l’un des mutants les plus puissants de tous. Aux prises avec ce pouvoir de plus en plus instable ainsi qu’avec ses propres démons personnels, Jean échappe à tout contrôle, déchirant la famille X-Men et menaçant de détruire le tissu même de notre planète. Le film est le film X-Men le plus intense et émotionnel jamais réalisé. C’est l’aboutissement de 20 ans de films X-Men, car la famille de mutants que nous connaissons et aimons doit faire face à son ennemi le plus dévastateur à ce jour – l’un des leurs.

Écrit et réalisé par Simon Kinberg, Dark Phoenix met en vedette James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters et Jessica Chastain.

Dark Phoenix est maintenant disponible sur Digital HD, Ultra HD 4K, Blu-ray et DVD. Le film sera disponible en streaming sur HBO MAINTENANT le 21 mars.