Dark Side of the Ring Saison 2 Premiere À propos de Chris Benoit disponible maintenant / Film

Même si vous n’êtes pas un fan de catch, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de l’histoire tragique de Chris Benoit. C’est parce qu’en juin 2007, le monde a été choqué par la nouvelle que Benoit avait assassiné sa femme Nancy et leur fils de 7 ans, Daniel, puis s’était suicidé. Le crime choquant et le suicide ont déclenché un débat sur la santé mentale des athlètes qui se poursuit malheureusement encore aujourd’hui. Maintenant, l’histoire de Benoit sera racontée en deux parties en tant que première de la deuxième saison de la série documentaire de lutte de Vice Le côté obscur de l’anneau, et la première partie a été mise en ligne gratuitement dans son intégralité.

Chris Benoit était un lutteur vedette de la WWE et de la WCW connu dans le monde entier et largement considéré comme l’un des plus grands que le sport ait jamais vu. C’est ce qui a fait de la nouvelle de son crime et de son suicide un choc pour le monde.

L’histoire complète n’a jamais été explorée avec l’accès à la famille et aux amis de Benoit, mais Vice a finalement pu explorer la tragédie de The Dark Side of the Ring saison 2.La première en deux parties comprend des interviews de ceux qui connaissaient le mieux Benoit, y compris son son fils David et la sœur de sa défunte épouse Sandra Toffoloni.

La première partie a été mise à disposition gratuitement sur YouTube, mais si vous souhaitez regarder la deuxième partie, vous devrez vous abonner à Viceland via votre câblo-opérateur ou voir si elle est disponible via un service d’abonnement TV en streaming. Mais pour l’instant, voici la première partie de la première:

Si vous êtes intéressé à voir le reste de Dark Side of the Ring (que notre propre Peter Sciretta a salué sur notre podcast / Film Daily), la deuxième saison comprendra également des histoires de lutteurs comme Dino Bravo, David Schultz, Hawk et Animal, Owen Hart et plus encore. De plus, cette saison comprendra également un nouvel après-spectacle animé par le comédien et fan de catch Chris Gethard. L’émission aura un panel d’invités du monde de la lutte et du divertissement pour parler de chacun des nouveaux épisodes après leur première.

Voici la bande-annonce officielle du reste de la deuxième saison de Dark Side of the Ring:

