Dark Sky donne naissance au «Dark Red» de Dan Bush en mars

Le codirecteur du signal Dan Bush revient avec son prochain film d’horreur, Le rouge foncé, dans laquelle une jeune femme est internée dans un hôpital psychiatrique et prétend que son nouveau-né a été volé par une secte sombre.

Dans le film, «Sybil (April Billingsley) est détenue contre son gré dans un service psychiatrique parce que ses prétentions sont extrêmes. Elle dit que son nouveau-né a été kidnappé par une société secrète pour récolter son sang surnaturel. Elle dit que l’ancienne lignée a de grands pouvoirs – elle vous permet d’entendre les pensées des autres. Et elle supplie les médecins de la laisser partir afin qu’elle puisse sauver son enfant des cachots du culte. Est-ce qu’elle dit la vérité, ou est-ce juste une simple illusion? »

The Dark Red a été présenté en première au Austin Film Festival l’année dernière et sortira désormais sur les plateformes VOD et dans des salles limitées 6 mars 2020, via Dark Sky Films.