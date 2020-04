Dark Vador serait de retour dans la série télévisée Doctor Aphra

L’un des personnages les plus populaires créés pour les bandes dessinées Star Wars de Marvel est facilement Docteur Aphra. Aphra est une archéologue criminelle qui a un goût particulier pour la chasse aux vieilles reliques Jedi. Elle a fait ses débuts dans la série Dark Vador de 2015 avant d’obtenir sa propre bande dessinée en solo, et son succès aurait assuré que sa propre émission de télévision est maintenant en préparation.

Cela a été révélé pour la première fois en décembre dernier, lorsque Jason Ward de Making Star Wars a annoncé la nouvelle. We Got This Covered a depuis reçu des informations similaires, mais nous avons également entendu dire que Dark Vador apparaîtra également dans le spectacle d’Aphra, avec le grand méchant lui envoyant pour lui obtenir des informations sur Luke. Du moins, selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Rey serait révélé comme étant le [SPOILERS] dans The Rise of Skywalker et que Ahsoka fera une apparition dans The Mandalorian, les deux étaient corrects.

La présence du méchant place la série Aphra à un stade plus précoce de la chronologie que le Mandalorian susmentionné, suggérant que les bandes dessinées de Marvel seront une source d’inspiration proche. À ce stade, nous ne savons pas à quel point Vador jouera un rôle important dans la procédure, il peut donc s’agir d’un caméo pour faire avancer les choses ou d’un rôle récurrent complet. Pour l’instant, nous ne pouvons pas dire.

Cliquer pour agrandir

Dans les bandes dessinées, Vader a engagé Aphra pour l’aider dans ses projets, bien que lorsque leur alliance soit terminée, il a essayé de la faire tuer. Aphra a simulé sa mort, puis sa série solo l’a suivie en continuant ses activités illicites tout en essayant (et en échouant) de garder un profil bas. Apparemment, ils retrouveront une relation employé / employeur à la télévision.

Il y a eu des chuchotements d’agents de S.H.I.E.L.D., Chloe Bennet étant prévu de jouer le personnage, mais nous n’avons pas encore de mise à jour sur le casting. Quoi qu’il en soit, tous les signes pointent vers Docteur Aphra bientôt à l’écran, et elle amènera apparemment Vador avec elle.