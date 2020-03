Darkseid arriverait bientôt aux Titans

Cela fait un moment que nous n’avons pas beaucoup d’informations sur l’avenir de Titans, avec une troisième saison confirmée qui inclurait Barbara Gordon et un méchant majeur de DC Universe en tant qu’antagoniste en chef de l’équipe. Cependant, selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Ahsoka Tano serait un caméo dans la saison 2 de The Mandalorian, et que Dick deviendrait Nightwing in Titans saison 2, que nous savons tous les deux être vrais – nous pourrions obtenir un plus grand ennemi dans l’avenir du spectacle. Plus précisément, nous entendons que Darkseid apparaîtra dans la saison 4, après avoir été taquiné dans la saison 3.

Si cela s’avérait être le cas, cette nouvelle démontrerait la foi que DC a en Titans, qui s’est remis d’une première bande-annonce qui divise pour trouver une voix distinctive dans ses deux premières saisons. La deuxième année de la série a été particulièrement remarquable pour l’élargissement de la portée du monde de la série, avec tout de sa propre vision de Deathstroke, à Bruce Wayne et à un banc profond de personnages principaux et de soutien de DC. Comment exactement Darkseid s’intègre dans tout cela est une autre histoire, cependant.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, Darkseid est l’un des êtres les plus puissants du DC Multiverse et agit comme le dirigeant de la planète Apokolips. Au fil des ans, il a été un méchant clé pour Superman et la Ligue de justice, et tente généralement de supprimer le libre arbitre de l’univers à travers sa quête de l’équation anti-vie. Darkseid a souvent été adapté pour des productions d’animation DC et fait des apparitions dans la dernière saison de Smallville.

Au sein du DCEU, Darkseid était apparemment prévu comme un méchant à long terme pour la franchise, avant d’être retiré de Justice League en faveur du lieutenant Steppenwolf. À l’heure actuelle, nous nous attendons à ce que Darkseid apparaisse dans le film en développement New Gods. Compte tenu de l’échelle des parcelles dans lesquelles il est généralement impliqué, il sera fascinant de voir comment cela affecte l’échelle des super-héros de Titans, ainsi que la participation de l’équipe principale de la Ligue de justice. Bien que nous soyons probablement encore loin d’une confirmation officielle, nous ne manquerons pas de vous apporter d’autres mises à jour lorsque nous les obtiendrons de nos sources.