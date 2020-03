Date aveugle de Jennifer Aniston qui s’est trompée de façon hilarante

Rencontrer à Hollywood est souvent une entreprise risquée. Les acteurs sont à l’honneur, et les médias et les fans capturent chaque mouvement qu’ils font. Ils peuvent rarement profiter d’une soirée tranquille ou garder une relation secrète.

Les fans aiment entendre parler des relations avec les célébrités, que ce soit un rendez-vous à l’aveugle, un mariage de célébrités ou une affaire scandaleuse.

Jennifer Aniston est une favorite des fans

Jennifer Aniston | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Jennifer Aniston est une actrice célèbre qui s’est fait un nom dans les années 90 avec la série Friends. Elle est devenue une sensation du jour au lendemain et est passée de l’anonymat à la reconnaissance internationale. Sa vie amoureuse est également devenue publique. Elle a vécu une rupture très publique avec son mari Brad Pitt et plus tard son nouveau mari, Justin Theroux.

Après des amis, elle a continué à jouer dans des films tels que Bruce Almighty (2003), The Break-Up (2006), Marley & Me (2008), It’s Just Not That Into You (2009), et nous sommes les meuniers (2013).

Plus récemment, elle a joué dans Murder Mystery de Netflix avec Adam Sandler et The Morning Show d’Apple TV. Lorsqu’elle a finalement rejoint les réseaux sociaux récemment, elle a établi un record du monde Guinness: il n’a fallu que 5 heures et 16 minutes pour atteindre 1 million de followers sur Instagram, battant le record détenu par le compte du prince Harry et Meghan Markle.

Avec une valeur nette de 220 millions de dollars, elle se débrouille plutôt bien pour elle-même. En plus de l’argent qu’elle gagne encore grâce aux rediffusions de Friends, elle fait également beaucoup de recommandations. Puisqu’elle est toujours sous les projecteurs, sa vie amoureuse l’est aussi.

Rendez-vous hilarant de Jennifer Aniston

Avant de se marier avec Pitt, Aniston a eu un rendez-vous à l’aveugle avec l’ancien animateur de talk-show Jon Stewart. Quand elle a visité son émission en 2010, ils se sont souvenus d’une époque où ils avaient été ensemble.

La date a eu lieu il y a plus de 20 ans maintenant, et bien sûr, leurs souvenirs de la nuit étaient un peu différents. Sa vision des choses était que c’était censé être un dîner italien romantique à New York.

Il lui a demandé de sortir, mais elle s’est présentée avec des amis. Il a plaisanté en pensant que cela signifiait qu’elle était tellement excitée de sortir avec lui qu’elle voulait qu’il rencontre ses amis. Elle, d’autre part, s’est souvenue que c’était une invitation où il a dit qu’un groupe d’amis sortait et il l’a simplement invitée à venir, alors elle a invité ses amis.

La mauvaise communication humoristique a fini par les faire rester amis, et les deux ne sont jamais vraiment sortis ensemble.

Qui est Jon Stewart?

Jon Stewart est surtout connu pour son passage au Daily Show, dont il a animé la série de 1995 à 2015. Il est comédien, écrivain, producteur et réalisateur. Depuis qu’il a quitté The Daily Show, il est également apparu dans des talk-shows et a réalisé un film. Il a également été un ardent défenseur des premiers intervenants du 11 septembre.

Parallèlement à l’activisme, qui a été une priorité pour lui, il est également sur le point de revenir derrière la caméra.

Le film de comédie se concentre sur la politique et s’appelle Irresistible. Ironiquement, il est produit par l’ex d’Aniston, Brad Pitt, et son entreprise Plan B Entertainment. Il met également en vedette Steve Carell, co-star d’Aniston dans The Morning Show. Stewart est marié à Tracey McShane depuis 2000.

Autres rendez-vous aveugles de célébrités

Les célébrités ont des dates étranges et il y a beaucoup d’histoires qui les capturent. Les dates aveugles sont également assez courantes et conduisent à de nombreux mariages de célébrités. Carrie Underwood et son mari Mike Fisher se sont rencontrés à un rendez-vous à l’aveugle.

Même Stewart a rencontré McShane lors d’un rendez-vous à l’aveugle. Justin Timberlake a également rencontré sa femme, Jessica Biel, à un rendez-vous à l’aveugle. Il semble que les rendez-vous à l’aveugle soient un moyen efficace de rencontrer des conjoints, après tout.