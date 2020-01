Date de création de “House of Dragon”: spin-off de “Game of Thrones” de HBO

Les dieux de HBO ont lancé une pièce, et le monde n’a plus besoin de retenir son souffle pour voir comment il va atterrir: le premier spin-off de Game of Thrones a les débuts d’une date de première.

House of the Dragon, une série préquelle centrée sur la famille Targaryen (alias les ancêtres de Daenerys), a reçu une commande de série de 10 épisodes en octobre 2019. “Je soupçonne qu’elle sera diffusée en 2022”, a déclaré le président de HBO, Casey Bloys. a déclaré à TVLine mercredi.

Le spin-off a été co-créé par l’auteur des trônes George R.R.Martin et le créateur de la colonie Ryan J.Condal. Il se déroule 300 ans avant la série Thrones originale et suivra la maison Targaryen alors qu’elle commence sa tristement célèbre chute. Miguel Sapochnik, qui a réalisé certains des plus grands épisodes de Thrones, sera co-showrunner aux côtés de Condal. Le projet est une refonte du concept de spin-off rejeté de l’écrivain de Game of Thrones Bryan Cogman, sur lequel HBO a officiellement adopté en avril. (Cogman est actuellement consultant sur l’adaptation du Seigneur des Anneaux d’Amazon.)

Blood & Fire, un livre d’accompagnement écrit par Martin pour accompagner ses romans A Song of Ice et Fire, fournira un modèle pour la nouvelle série. Bloys a déclaré que l’existence de ce matériel source avait donné à House of the Dragon un avantage sur les autres idées de continuation des Trônes, y compris le pilote de Jane Goldman, qui mettait en vedette Naomi Watts (Twin Peaks) et qui a été tué en octobre 2019.

“Celui de Jane Goldman était un peu plus important car il y avait beaucoup plus d’invention”, a expliqué l’exécutif. «House of the Dragon, George a du texte et de l’histoire pour cette époque, il y a donc un peu plus de feuille de route. Vous avez compris l’histoire et ce que serait l’histoire, il est donc plus facile de [visualize as a series]. “

Lorsque House of the Dragon était éclairée au vert, Bloys a noté que l’univers Game of Thrones «est si riche en histoires… Nous avons hâte d’explorer les origines de House Targaryen et les premiers jours de Westeros avec Miguel, Ryan et George.» – Avec reportage de Michael Ausiello