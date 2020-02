Date de création de la saison 3 de «On My Block» – Saison 3 de «Elite»

HISTOIRES CONNEXES

Pour rappeler que tout sur Netflix n’est pas annulé après une ou deux saisons, le géant du streaming a annoncé les dates de première de la saison 3 pour deux de ses entrées jeunes, On My Block et Elite.

On My Block, une comédie de passage à l’âge adulte sur quatre amis brillants et avertis qui se frayent un chemin à travers le triomphe, la douleur et la nouveauté du lycée dans le centre-ville rugueux, reviendra avec huit nouveaux épisodes d’une demi-heure le mercredi 11 mars. “Ils pensaient que la vie était sur le point de revenir à ce qui se passe normalement à Freeridge”, lit le synopsis de la saison 3, “mais les enjeux sont encore plus élevés.”

Dans le cadre de la collecte de la saison 3 de On My Block, les stars auraient négocié des augmentations de salaire importantes, de 20 000 $ par épisode à plus de 80 000 $.

Elite Saison 3, quant à lui, fera ses débuts deux jours plus tard, (Jason, Jason, Jason, tuer, tuer, tuer…) vendredi 13. Le thriller de langue espagnole se déroule à Las Encinas, l’école la meilleure et la plus exclusive d’Espagne où l’élite envoie ses enfants étudier – et où trois enfants de la classe ouvrière ont été admis après la destruction de leur académie par un tremblement de terre. Regardez la vidéo d’annonce de la date de première ci-dessous, qui donne un aperçu de la nouvelle distribution: