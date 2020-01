Date de création de la saison 5 de «Billions» sur Showtime – «The Chi» et plus

HISTOIRES CONNEXES

Showtime ramassera encore des milliards de dollars ce printemps. Le drame financier sera de retour pour la saison 5 le dimanche 3 mai à 9 / 8c, a révélé le réseau lundi lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association.

Lorsque le spectacle reviendra, Bobby de Damian Lewis et Chuck de Paul Giamatti raviveront leur rivalité vicieuse alors que «la lutte pour le pouvoir devient une lutte pour la survie, et tous les personnages doivent s’adapter ou risquer l’extinction», prévient la ligne de connexion. Comme indiqué précédemment, Julianna Margulies (The Good Wife) et Corey Stoll (House of Cards) apparaîtront dans plusieurs épisodes de la saison 5, jouant respectivement le professeur de sociologie Catherine Brant et le pionnier de l’impact social Mike Prince.

Showtime a également annoncé les dates de retour pour deux autres séries: la satire de Wall Street Black Monday lancera la saison 2 le dimanche 15 mars à 10 / 9c (et diffusera des épisodes consécutifs pour chaque semaine de sa deuxième édition). Pendant ce temps, la saison 3 de The Chi fera ses débuts à l’été, en première le dimanche 5 juillet à 10 / 9c. (Le câbleur premium a également dévoilé la date de lancement de sa série de suites Penny Dreadful, City of Angels; obtenez les détails ici.)

La liste d’invités de la saison 2 de Black Monday comprend Tuc Watkins (One Life to Live) en tant que membre du Congrès Harris, une des principales voix de la majorité morale; June Diane Raphael (Grace et Frankie) en tant que Corkie, l’épouse ultra-conservatrice du membre du Congrès; Dulé Hill (Psych) en tant que Marcus Wainwright III, président du Fonds des bourses afro-américaines; et Patrick Fabian (Better Call Saul) en tant que gouverneur de New York Putnam.

Sur The Chi, la créatrice de la série Lena Waithe apparaîtra dans un arc multi-épisodes en tant que candidate à la mairie de Chicago.

Découvrez les bandes-annonces des prochaines saisons de Black Monday et The Chi ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos espoirs pour les nouveaux épisodes!