Date de création de la série «Central Park» – Apple TV Plus

Central Park, une comédie musicale animée de Loren Bouchard (Bob’s Burgers) sera présentée en avant-première sur Apple TV + cet été, a annoncé dimanche le service de diffusion en continu.

La série suit les Tillermans, une famille qui vit et prend soin – vous l’avez deviné – de Central Park à New York. «Owen, le gestionnaire du parc, et Paige, sa femme journaliste, élèvent leurs enfants Molly et Cole dans le parc le plus célèbre du monde, tout en repoussant l’héritière d’un hôtel, Bitsy Brandenham, et son assistante souffrante Helen, qui n’aimerait rien de plus que se tourner le parc en condos », lit la description officielle de la série.

Le casting de voix comprend Josh Gad (Frozen), Leslie Odom, Jr. (Hamilton), Kristen Bell (The Good Place), Kathryn Hahn (Transparent), Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt), Daveed Diggs (Hamilton) et Stanley Tucci ( Feud: Bette et Joan).

Central Park est écrit et réalisé par Bouchard, aux côtés de Gad et Nora Smith (Bob’s Burgers).

Bob’s Burgers diffuse actuellement sa 10e saison avec un film qui sortira le 17 juillet 2020. Bouchard est également le créateur de Lucy, la fille du diable d’Adult Swim, en plus de co-créer des films pour la maison avec Brendon Small.

Pensez-vous que vous serez à l’écoute de Central Park? Frappez les commentaires et faites-le nous savoir!