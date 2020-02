Date de début 2020, détails de la distribution et guide des épisodes de la série 11 – HITC

La série dramatique d’anthologie très appréciée, Moving On, revient à la BBC en 2020 pour sa 11e série.

Dans le monde de la télévision, la plupart des séries dramatiques de grande envergure se déroulent le soir dans ce qui est considéré comme des heures de grande écoute afin d’attirer un public aussi large que possible.

Cependant, cela ne signifie pas que la télévision de jour est exclusivement réservée à des émissions comme Bargain Hunt ou Homes Under the Hammer, comme le montre BBC One’s Moving On.

La série d’anthologie a été une lumière brillante parmi les programmes télévisés de jour depuis 2009 car elle offre beaucoup de drames fascinants et est le deuxième drame de jour le plus long de la BBC.

Et maintenant, en 2020, Moving On a confirmé qu’il reviendrait sur nos écrans pour un lot de cinq nouveaux épisodes pour pimenter ces après-midi de la semaine.

Moving On Series 11 se dirige vers 2020

C’est vrai, la très attendue série 11 de la série d’anthologie a été confirmée pour 2020 avec cinq nouveaux épisodes à venir.

Le premier épisode de la nouvelle série devrait apparaître sur nos écrans le lundi 2 mars et chaque épisode suivra pendant le reste de la même semaine, se terminant le vendredi 6 mars.

Joe (Tom McKay) et Lisa (Angel Coulby) de l’épisode 1

Guide des épisodes de la série 11

Les scénarios de chacun des cinq nouveaux épisodes de Moving On sont les suivants, tandis que les détails de la distribution peuvent être trouvés ci-dessous.

Épisode 1 – Time Out | Lundi 2 mars

Joe sort de prison et est équipé d’une étiquette électronique.

En apprenant que l’étiquette est étanche, il s’aventure vers sa piscine locale où il était autrefois un membre populaire.

Une fois là-bas, il attire l’attention de la mère célibataire Lisa, mais leur romance en herbe est mise à l’épreuve lorsqu’il ne mentionne pas son étiquette ou le couvre-feu de 19 heures.

Épisode 2 – Deuxième vue | Mardi 3 mars

Vicky, aveugle depuis 20 ans, est sur le point de subir une opération qui pourrait lui rendre la vue.

Son mari, Barry, et sa fille, Janey, sont tous deux d’un grand soutien et lorsque les bandages se détachent, elle est soulagée de pouvoir revoir.

Cependant, rien ne semble se souvenir d’elle et sa nouvelle vue signifie qu’elle perd son chien-guide et son travail qui n’était ouvert qu’à une personne handicapée, bouleversant complètement sa vie.

Épisode 3 – L’homme d’acier | Mercredi 4 mars

Josh Chambers est une légende de la ligue de rugby à la retraite âgée de 53 ans, un héros local et un véritable homme d’acier.

Mais lorsque son ex-femme Carol apparaît sur le pas de sa porte pour lui demander de l’argent, toute son identité est menacée.

Si Josh ne paie pas, son ex-femme menace de révéler qu’il est homosexuel avec le monde.

Épisode 4 – Redondant | Jeudi 5 mars

Pauline travaille dans une usine de microélectronique, s’occupant des composants pour empêcher les avions de plonger dans le ciel.

Son travail est sa vie après le décès de son mari et la disparition de sa fille.

Une clé est jetée dans les travaux lorsque Robyn est amenée à rationaliser les choses et Pauline est obligée de rivaliser avec son amie et collègue Alice pour garder son emploi bien-aimé.

Épisode 5 – Accueil | Vendredi 6 mars

Le fils de Jo, Michael, est décédé il y a neuf mois, mais lorsqu’elle rencontre un sans-abri, James, elle est déconcertée par sa ressemblance surprenante avec son défunt fils.

Après avoir lié d’amitié avec James, elle propose de le mettre en place pour la nuit, mais son mari, Patrick, n’aime pas l’idée.

Contre la volonté de son mari, Jo s’aventure à la recherche de James, mais peut-on vraiment faire confiance au sosie mystérieux?

Vicky (Kacey Ainsworth) et Barry (Ian Kelsey) de l’épisode 2

Qui fait partie de la série 11?

En tant que série d’anthologie, chaque épisode de Moving On présente un nouveau casting d’acteurs, tout comme Black Mirror et Inside No. 9.

Notre chemin dans la série 11 de 2020 est le suivant:

Tom McKay en tant que Joe | épisode 1

Angel Coulby comme Lisa | épisode 1

Kacey Ainsworth comme Vicky | épisode 2

Ian Kelsey comme Barry | épisode 2

Grace Stotesbury comme Janey | épisode 2

Mark Addy en tant que Josh Chambers | épisode 3

Julie Graham comme Pauline | épisode 4

Simone Saunders comme Robyn | épisode 4

Manjinder Virk comme Alice | épisode 4

Neve McIntosh comme Jo | épisode 5

Will R. Smith comme James | épisode 5

Alan McKenna en tant que Patrick | épisode 5

Le passage à la série 11 commence le lundi 2 mars 2020.

