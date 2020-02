Date de début, distribution et détails! – HITC

Les fans sont toujours impatients de voir Matt Berry travailler sa magie sur plus d’épisodes.

La première série de Year of the Rabbit de Channel 4 a été un énorme succès, offrant au public six épisodes très divertissants et intrigants à explorer.

Nous avons été captivés par les méthodes peu orthodoxes de lutte contre le crime de l’inspecteur Rabbit (Matt Berry) ainsi que par le superbe casting de soutien qui a donné vie à la série d’une manière brillamment hilarante.

Il est parti depuis un certain temps maintenant, mais regardons vers l’avenir…

Quelle est l’année du lapin?

Year of the Rabbit est une comédie policière d’époque qui se déroule dans le Londres victorien et présente une abondance de stéréotypes et une ou deux apparitions de camées inhabituelles.

La série met en vedette Matt Berry, célèbre pour sa voix unique et en plein essor, en tant que détective inspecteur Rabbit, un cuivre usé et fatigué du monde avec une attitude sans fioritures.

Freddie Fox le rejoint en tant que son fidèle partenaire inexpérimenté Strauss et Susan Wokoma en tant que Mabel Wisbech, la fille du chef de la police de l’émission qui est tout aussi qualifiée pour le travail policier que ses homologues masculins malgré les réserves de son père et des autres hommes de l’équipe. .

Année du lapin: la série 2 confirmée

C’est vrai… L’année du lapin série 2 a été confirmée!

Selon Channel 4, Matt Berry a déclaré: J’ai hâte que l’inspecteur Rabbit revienne sur nos écrans pour combattre le crime dans le passé. Cette fois, il affrontera toutes sortes de forces surnaturelles, y compris la famille royale! Londres victorienne est actuellement très bien où elle est. “

De même, Fiona McDermott – Responsable de la comédie à Channel 4 – a commenté: «Year of the Rabbit est l’une des comédies les plus glorieuses, audacieuses et audacieuses de la télévision, réalisée par un casting et une équipe fantastiques qui apprécient chaque détail. Nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau. Voici des câpres plus absurdes dans le ventre sombre de Londres victorien. “

La source confirme que les acteurs Matt Berry, Freddie Fox et Susan Wokoma reviendront.

Année du lapin série 2: date de début?

Il n’y a pas encore de nouvelles sur une date de diffusion, mais nous ne manquerons pas de garder les yeux ouverts.

La série 1 a commencé à être diffusée en juin 2019, mais nous ne pouvons pas imaginer que le nouveau lot d’épisodes sera déployé à temps pour juin 2020.

Selon Digital Spy, interrogé sur le potentiel de retour d’un personnage, Kevin Cecil a répondu: “Nous ne savons pas encore combien et en quelle qualité, car nous ne l’avons pas encore écrit …”

Donc, avec le fait qu’ils ne l’ont pas encore écrit à l’esprit, peut-être que nous ne le verrons que beaucoup plus tard dans l’année.

