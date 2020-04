Date de première de «American Dad» pour la saison 16B sur TBS

TBS a beaucoup à célébrer en ce qui concerne American Dad!: Non seulement la série reviendra avec de nouveaux épisodes le lundi 13 avril à 10 / 9c, mais la comédie animée fête également son 15e anniversaire, ainsi que son 300e épisode ( diffusée le 14 septembre).

En l’honneur de l’anniversaire de l’émission, une sélection d’épisodes triés sur le volet par les producteurs de la série sera diffusée chaque jour, du 14 au 17 avril et du 21 au 24 avril de 16 à 18 heures. De plus, un marathon de l’un des 15 meilleurs épisodes préférés des co-créateurs est prévu le lundi 27 avril de 14h30 à 22h00.

Les stars invitées pour la saison à venir incluent The Weeknd (qui a également co-écrit son épisode du 4 mai et qui débutera une nouvelle chanson sur la série), Jane Lynch, Patton Oswalt, Ron Perlman, Craig Robinson, Criss Angel et Bill Nye. Regardez un teaser ci-dessus.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* La série limitée en six parties HBO I Know This Much Is True, avec Mark Ruffalo en tant que frères jumeaux identiques, fera ses débuts le dimanche 10 mai. Le drame devait initialement être présenté le 27 avril.

* Les anciens co-stars Zach Braff et Donald Faison ont lancé un podcast de re-surveillance Scrubs intitulé Fake Doctors, Real Friends.

* Le prochain redémarrage de HBO Max sur Gossip Girl a placé la nouvelle venue Savannah Smith dans un rôle principal non divulgué, rapporte notre site sœur Deadline.

* Quibi a publié un teaser pour son prochain redémarrage Punk’d, hébergé par Chance the Rapper. La série sera présentée le lundi 6 avril, lors du lancement de Quibi:

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?