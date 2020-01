Date de redémarrage de «Amazing Stories» – Apple TV Plus

Marquez vos calendriers: ce mois de mars s’annonce incroyable.

Le redémarrage tant attendu des Amazing Stories de Stephen Spielberg sera présenté en première avec cinq épisodes le vendredi 6 mars, a annoncé dimanche le service de streaming lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association.

Selon la ligne de connexion officielle, cette version de Amazing Stories est décrite comme une «réimagination» de la série d’anthologie originale primée aux Emmy Awards, qui a fonctionné sur NBC pendant deux saisons au milieu des années 1980. Les producteurs exécutifs de Once Upon a Time Eddie Kitsis et Adam Horowitz serviront de showrunners; les réalisateurs des épisodes incluent Mark Mylod (Succession, Game of Thrones), Chris Long (The Americans), Michael Dinner (Unbelievable), Sylvain White (The Rookie) et Susanna Fogel (Utopia).

Horowitz et Kitsis serviront également d’EP, aux côtés de Spielberg, Justin Falvey (The Haunting of Hill House), Darryl Frank (Bull) et d’autres. Amblin Television et Universal Television produiront.

Apple TV + a également publié dimanche la photo ci-dessous, qui provient d’un épisode de Mylod intitulé “The Rift” qui met en vedette Kerry Lynn Bishe (Halt and Catch Fire), Edward Burns (She’s the One), Juliana Canfield (Succession) et Austin Stowell (La vie secrète de l’adolescent américain).

D’autres épisodes mettront en vedette Dylan O’Brien (Teen Wolf), Victoria Pedretti (The Haunting of Hill House, You), Sasha Alexander (Rizzoli & Isles), Josh Holloway (Lost) et Robert Forster (Heroes, Twin Peaks) dans sa finale. rôle.

Envisagez-vous de regarder Amazing Stories? Faites le nous savoir dans les commentaires!