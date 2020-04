Date de sortie d’Artemis Fowl pour Disney + et nouveau spot TV!

Le réalisateur Kenneth Branagh (Meurtre à l’Orient Express, Thor, Beaucoup de bruit pour rien) Artemis Fowl, avec Ferdia Shaw et le vainqueur des Golden Globe Colin Farrell (Le homard, À Bruges, Les messieurs), se dirige directement vers Disney +. Le film qui devait initialement faire ses débuts dans les salles le 29 mai sortira en streaming le 12 juin. Découvrez le nouveau spot TV ci-dessous!

Basé sur le livre bien-aimé d’Eoin Colfer, Artemis Fowl est une aventure fantastique et envoûtante qui suit le voyage du génie de 12 ans Artemis Fowl, descendant d’une longue lignée de cerveaux criminels, alors qu’il cherche à retrouver son père qui a mystérieusement disparu. Avec l’aide de son fidèle protecteur Butler, Artemis part à sa recherche et, ce faisant, découvre une ancienne civilisation souterraine – le monde incroyablement avancé des fées. Déduisant que la disparition de son père est en quelque sorte liée au monde féerique secret et reclus, Artemis astucieux concocte un plan dangereux – si dangereux qu’il se retrouve finalement dans une guerre d’esprit périlleuse avec les fées toutes-puissantes.

La nouvelle venue Ferdia Shaw joue le personnage principal, avec Colin Farrell dans le rôle du père du cerveau criminel d’Artemis, Lara McDonnell (Amour, Rosie) jouant le capitaine Holly Short, un elfe fougueux et fougueux, qui est kidnappé par Artemis pour une rançon d’or féerique. Dans le monde des fées souterraines de Haven City, la lauréate des Oscars Dame Judi Dench (Skyfall) incarne le commandant Root, le chef de la division de reconnaissance du LEPrecon, la police des fées, et Josh Gad (La belle et la Bête) joue Mulch Diggums, un nain kleptomane, qui tente de sauver Holly.

Il présentera également Nonso Anozie (Cendrillon) en tant que Butler, Tamara Smart (La pire sorcière) en tant que nièce de Butler Juliet et Miranda Raison (Meurtre à l’Orient Express) en tant que mère d’Artemis Angeline. Les autres membres de la distribution incluent Josh McGuire (À propos du temps), Hong Chau (Réduction des effectifs), Nikesh Patel (Londres est tombée), Michael Abubakar (Croyez-moi), Jake Davies (Un jeune esprit brillant), Rachel Denning (Docteur Who), Matt Jessup (Crainte), Simone Kirby (Alice à travers le miroir), Sally Messham (Allié) et Adrian Scarborough (Les misérables).

Réalisé par Kenneth Branagh, le livre a été adapté pour l’écran par le dramaturge primé Conor McPherson. Artemis Fowl est produit par Branagh et Judy Hofflund, avec Matthew Jenkins et Angus More Gordon comme producteurs exécutifs.

Branagh ramène plusieurs membres de son équipe créative, dont Haris Zambarloukos, directeur de la photographie; Jim Clay, concepteur de production; Patrick Doyle, compositeur; et Carol Hemming, créatrice de coiffure et de maquillage – qui ont toutes travaillé sur le projet de réalisation de Branagh en 2017, Meurtre à l’Orient Express. Le créateur de costumes est Sammy Sheldon Differ (Assassin’s Creed), et le film sera édité par Martin Walsh (Wonder Woman).